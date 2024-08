DFB-Pokal-Übertragung: Erzgebirge Aue vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream

In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen Erzgebirge Aue und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Aue spielt das zweite Jahr in Folge in der 3. Liga und hat seinen Saison-Auftakt bereits gespielt. Gegen Hannover 96 II gewann Aue mit einem 2:1 und bekam die ersten drei Punkte aufs Konto. Bär und Stefaniak trafen beide direkt zu Beginn in der 9. und 22. Minute. Im DFB-Pokal trifft die Mannschaft jetzt auf Borussia Mönchengladbach.

Für den Bundesligisten ist es das erste Pflichtspiel in der Saison 2024/25. Die letzten drei Spiele gegen Fortuna Sittard, Holstein Kiel und Wegberg-Beeck gewann das Team um den Trainer Gerardo Seoane. Er löste in der letzten Saison Daniel Farke ab, Gladbach spielte jedoch trotzdem keine gute Saison. Auf dem 14. Tabellenplatz der Bundesliga entkamen sie nur knapp der Relegation. Mit 34 Punkten lagen sie gerade einmal einen Punkt vor dem 16. Platz Bochum. Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft hoffen wohl auf eine bessere Saison. Der Start hierfür ist das Match gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal. Wann findet das Spiel statt? Wo wird es übertragen und wie sieht die Bilanz der Teams aus? Alle wichtigen Infos zum Spiel gibt es hier.

Erzgebirge Aue gegen Borussia Mönchen im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Die erste Runde im DFB-Pokal startet Ende August. Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie von Aue gegen Gladbach am Samstag, den 17. August 2024, statt. Los geht es zur Mittagszeit um 13 Uhr. Den Heimvorteil hat in dieser Partie Aue, ausgetragen wird das Spiel nämlich im Erzgebirgestadion. Nach dem Umbau im Jahr 2017 passen aktuell 15.500 Menschen in die Arena. Davon sind etwa 7.700 als Sitzplätze und 6.600 als Stehplätze vorgesehen.

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 übernimmt in dieser Saison Sky. Der Großteil der Übertragung wird also im Pay-TV stattfinden. ARD und ZDF haben Sublizenzen, dürfen aber nur insgesamt 15 Spiele live im TV zeigen. Neben dem Finale und den beiden Halbfinals sind das in der ersten Runde nur vier Spiele. Die Partie von Aue und Gladbach gehört jedoch nicht dazu. Für eine Live-Übertragung müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen also auf ein kostenpflichtiges Abo zurückgreifen. Sky Sport gibt es aktuell ab 25 Euro im Monat. Wer auch die Übertragung der Bundesliga und die Übertragung der 3. Liga sehen will, muss 35 Euro monatlich zahlen.

Hier finden Sie den Überblick mit allen Details zum Spiel:

Spiel: Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Erzgebirgestadion, Aue

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Bilanz der beiden Teams: Aue vs. Mönchengladbach im DFB-Pokal 24/25:

Das Kräfteverhältnis ist für die erste Runde im DFB-Pokal relativ ausgeglichen. Erzgebirge Aue ist in guter Form und hat in der letzten Saison im oberen Tabellendrittel mitgespielt. Borussia Mönchengladbach hingegen ist 2023/24 nur knapp der Relegation entflohen. Erzgebirge Aue hatte außerdem schon seinen Saisonauftakt und ist warmgespielt. Beide Mannschaften sind zusätzlich ein eingespieltes Team aus Spielern und Trainer. Wer sich am Samstag durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Der DFB-Pokal hat jedoch schon öfters für Überraschungen gesorgt. (lob)