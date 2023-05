ESL One Berlin Major

Deutscher Dota-Profi tOfu gewinnt mit Gaimin Berlin Major

Gaimin Gladiators hat mit der ESL One in Berlin den zweiten Dota-2-Major-Titel in Folge geholt.

Gaimin Gladiators hat mit der ESL One in Berlin den zweiten Dota-2-Major-Titel in Folge geholt. Die Mannschaft um den Deutschen Erik "tOfu" Engel setzte sich im Finale des internationalen Turniers mit 3:1 gegen den Rivalen Team Liquid durch. Im März hatte das europäische Mixteam bereits das erste Major der laufenden Dota-Pro-Circuit-Saison in Lima gewonnen. Vor dem Finale war Gaimin unbesiegt durch die Playoffs marschiert. Team Spirit, OG und 9Pandas mussten sich jeweils mit 2:0 geschlagen geben. Liquid hatte es schwerer, ins Finale zu kommen: Nach einer Niederlage in der ersten Playoff-Runde gegen OG musste sich das Team der niederländischen Organisation durch die Lower Bracket kämpfen und gewann dort insgesamt fünf Spiele. (dpa)

