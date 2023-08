Valve schreibt CS2-Turnieren ab 2025 offene Qualifi vor

Counter-Strike-2-Turniere müssen ab 2025 allen Teams die Möglichkeit zur Qualifikation bieten.

Die von Entwickler Valve verkündete Regeländerung betrifft das Geschäftsmodell von ESL und Blast stark.

"Counter-Strike ist am besten, wenn Teams die gleichen Chancen bekommen", schrieb Valve in einem Blogeintrag auf Steam. "In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass sich professionelles Counter-Strike davon wegbewegt hat."

Bei Counter-Strike-Turnieren wie Blast Premier oder der ESL Pro League gehen die meisten Startplätze derzeit an Teams, die eine Partnerschaft mit den Veranstaltern eingehen. Solche, je nach Team einzigartigen Geschäftsbeziehungen will Valve künftig nicht mehr dulden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie die Teilnehmerliste bestimmt werden darf, werde ab 2025 bindend festgeschrieben. Nur noch Valves eigene Weltrangliste oder ein Turnier mit offener Anmeldung dürfen zur Qualifikation dienen.

Auf "X.com", ehemals Twitter, schrieben ESL-Vizepräsident Ulrich Schulze und Blast bereits, sich an die Änderung anpassen zu wollen. Details gaben die Veranstalter noch nicht bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)