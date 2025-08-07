Geh in dein Zimmer und daddel!

Am Sport lässt sich der gesellschaftliche Wandel besonders gut ablesen. Bis weit in die 80er-Jahre hinein galten Tätowierungen als etwas Verwegenes, hauptsächlich getragen von Soldaten der Fremdenlegion, Matrosen und Häftlingen. Schnittmengen waren durchaus vorhanden. Im vergangenen Jahr hat mit Toni Kroos ein Schwiegermutter-Liebling seine Karriere beendet. Seine großformatigen Hautverzierungen kennzeichneten ihn nicht als Seemann, sondern als gewöhnlichen Erwachsenen – so ungewöhnlich gut er auch als Fußballer war.

1955 verbot der DFB den Frauen das organisierte Fußballspielen, 1982 trat erstmals offiziell eine weibliche deutsche Nationalmannschaft an und erst in den vergangenen Jahren verloren die allermeisten ihr mitleidiges Lächeln, wenn es um Frauenfußball ging.

Stripper statt Bahn-Mitarbeiter: Der Ruf der Familie steht auf dem Spiel

Der Sport ist freilich nicht das einzige Feld, in dem Änderungen geschehen. Galt es vor gar nicht allzu langer Zeit noch als üblicher Kinderwunsch, Lokomotivführer zu werden, raten Eltern ihrem Nachwuchs heutzutage eher dazu, Stripper zu werden, statt bei der Bahn anzuheuern. Schließlich habe die Familie einen Ruf zu verlieren.

Über Jahrzehnte hinweg schickten Erziehungsberechtigte die Kinder an die sogenannte frische Luft, die oftmals ja gar nicht so frisch war. Raus jedenfalls, um sich zu bewegen. Schließlich bekomme man vom Fernsehen oder Zocken viereckige Augen, verliere seine Konzentrationsfähigkeit und verdumme ganz allgemein. Mag sein. Aber lukrativ ist das Daddeln eben auch. Wobei die Daddler niemals das Wort „Daddeln“ verwenden würden. Es ist Leidenschaft, Lebensinhalt – und sorgt mittlerweile nicht selten für den Lebensunterhalt.

Derzeit findet in Saudi-Arabien ein Turnier der weltweit besten Daddler statt. In den meisten Spielen geht es darum, seinen Gegner zu bezwingen. Da aber enden auch die Parallelen zum analogen Sport. Dort nämlich sind zumeist keine Waffen erlaubt. Und wenn doch, interessiert das nur bei Olympischen Spielen und im Erfolgsfall. In Riad aber sind Feuerwaffen jeglicher Art das Mittel der Wahl, wenn an der Konsole gekämpft wird. Insgesamt werden 70 Millionen Dollar an die E-Sportler ausgeschüttet.

Wenn sich also mal ein Kind zum Lernen der Englisch-Vokabeln in sein Zimmer zurückzieht, ist es strikt davon abzuhalten. Konsole anschalten, Versorgung mit Energy-Drinks gewährleisten und Sozialkontakte verbieten. Man will dem Nachwuchs ja keine Chancen verbauen.