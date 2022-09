Basketball-EM: Deutschland gegen Montenegro klar favorisiert

Die deutsche Mannschaft trifft im EM-Achtelfinale auf Außenseiter Montenegro. Im Falle eines Sieges würde dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein NBA-Superstar warten. Doch Bundestrainer Gordon Herbert warnt vor verfrühter Vorfreude.

Die wenigsten hatten im Vorfeld dieser Basketball-Europameisterschaft damit gerechnet, dass die deutsche Nationalmannschaft derart souverän durch die Vorrunde rauschen würde, wie sie es getan hat. Mit vier Siegen und einer Niederlage (gegen Slowenien) landete das Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf dem zweiten Platz seiner Gruppe.

Gute Stimmung in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Dementsprechend gut ist die Stimmung in der Mannschaft, die von Kapitän Dennis Schröder angeführt wird. Egal, wen man im Laufe der Vorrunde fragte, die Antworten ähnelten sich stark in ihrer überschwänglichen Kernaussage, die Chemie betreffend. Herbert hat es offenbar geschafft, einen Kader zusammenzustellen, der in sich stimmig ist. Unbestritten hilfreich ist es diesbezüglich, wenn die anfänglich schon gute Stimmung durch sportlichen Erfolg befeuert wird. Dann kann ein Turnier, in dem innerhalb weniger Tage sehr viele Spiele zu bestreiten sind, zum Selbstläufer werden.

Fakt ist aber auch, dass die deutsche Mannschaft nicht nur von ihren Charakteren her zusammenpasst. Sie ist auch taktisch hervorragend eingestellt. Das Grundprinzip ist dabei, dass es nicht den einen überragenden Spieler gibt, wie ihn beispielsweise die Slowenen mit Luka Doncic in ihren Reihen haben. Es ist das Kollektiv, das die deutsche Mannschaft momentan so stark macht. Das lässt sich vor allem in der Defensive beobachten, denn wie fast immer im Mannschaftssport gilt auch im Basketball, dass genau dort Meisterschaften gewonnen werden. Vor allem das Rebounding – also den abprallenden Ball nach einem misslungenen Wurf zu sichern – ist dabei eine Stärke der DBB-Auswahl. Denn das ist die Grundlage eines schnellen Umschaltspiels, das auch im Basketball gerne praktiziert wird. Zumal ein gutes Rebounding auch unter dem gegnerischen Korb eine gute Eigenschaft ist, ermöglicht es doch nach einem Fehlwurf eine zweite Gelegenheit.

Montenegro ist Außenseiter, aber einer von der unangenehmen Sorte

Auf all das wird es auch im Achtelfinale an diesem Samstag gegen Montenegro (18 Uhr, Magentasport) ankommen. Der Gegner dann ist zwar klarer Außenseiter, gilt aber durch seine sehr körperbetonte Spielweise als äußerst unangenehm. In der Gruppe A landete Montenegro auf Platz drei und gewann dafür seine Spiele gegen Georgien (81:73), Belgien (76:70) und Bulgarien (91:81). Niederlagen setzte es gegen den Gruppensieger Spanien (65:82) und die Türkei (68:72). Ähnlich wie das deutsche Team verteilen auch die Montenegriner die Last der Verantwortung auf viele Schultern, was man auch an den vergleichsweise niedrigen Punkteschnitten der besten Schützen ablesen kann: Bojan Dubljevic (im Schnitt 13,8 Punkte), Vladimir Mihailovic (13,6) und Kendrick Perry (13,2). In das Teilnehmerfeld der EM war Montenegro als Nachrücker gekommen, da Russland ausgeschlossen wurde.

Auch wenn Bundestrainer Herbert richtigerweise nicht müde wird zu betonen, dass man gut daran tue, nur von Spiel zu Spiel zu denken, schwebt doch schon ein mögliches Viertelfinale gegen Griechenland über der Partie gegen Montenegro. Denn die Griechen haben mit Giannis Antetokounmpo einen NBA-Superstar in ihren Reihen. Sie treffen im Achtelfinale auf Tschechien. Anders als der nicht immer ganz austrainiert wirkende Doncic, der neben seinen Qualitäten als Schütze auch ein genialer Spielmacher ist, lebt das 2,11 Meter große und 110 Kilo schwere Kraftpaket Antetokounmpo (spielt in der NBA für die Milwaukee Bucks) ganz klar von seiner physischen Präsenz.

Der Turnierbaum sieht in einem möglichen Halbfinale für Deutschland Spanien, Litauen, Finnland oder Kroatien als Gegner vor. Die Slowenen um Doncic sowie Topfavorit Serbien mit Nikola Jokic sind frühestens im Finale als deutscher Gegner möglich. Spanien gegen Litauen (Samstag, 20.45 Uhr) sowie Frankreich gegen Türkei (Samstag, 12 Uhr) gelten als Topspiele in der Runde der letzten 16. Die Slowenen und Serben sind in ihren Duellen mit Belgien und Italien deutlich favorisiert.

Zunächst einmal steht aber für Deutschland das Achtelfinale gegen Montenegro auf dem Programm. Dann werden auch die zuletzt geschonten Dennis Schröder und Daniel Theis wieder mit von der Partie sein. Anders sieht es bei Nick Weiler-Babb aus. Wegen einer Schulterverletzung ist er zur Behandlung nach München gereist.