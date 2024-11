Ulmer Basketballer mit Überraschungserfolg gegen Tel Aviv

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im EurcCup einen Überraschungserfolg eingefahren. Beim Titelkandidaten Hapoel Tel Aviv setzte sich der Basketball-Bundesligist mit 82:80 (42:48) durch. Das Spiel fand im bulgarischen Samokow statt, wo Tel Aviv im Europapokal seine Heimspiele austrägt.

Die Ulmer hielten in den ersten Minuten gut mit, mussten dann aber einen 0:8-Lauf einstecken. Im ersten Viertel ließen die Gäste zu viele einfache Abschlüsse in Korbnähe zu und lagen mit 19:28 zurück. Mitte des zweiten Durchgangs brachte Alfonso Plummer (14 Punkte) bei einem 13:0-Lauf Ulm kurzzeitig in Führung, darauf antworteten aber die Gastgeber mit einem 11:0-Lauf und lagen zur Pause mit 48:42 vorne.

Drittes Ulmer Comeback im vierten Viertel

Im dritten Durchgang gelang den Ulmern kurzzeitig der Ausgleich. Defensiv standen die Gäste besser, offensiv setzte vor allem Noa Essengue (19 Punkte) Impulse. Zu Beginn des Schussviertels musste der Basketball-Bundesligist wieder etwas abreißen lassen und lag mit neun Zählern Differenz zurück, dann fand Justinian Jessup (14 Punkte) seinen Rhythmus. 79 Sekunden vor Spielende sorgte Ben Saraf für die 81:80-Führung Ulms - letztlich der spielentscheidende Korb.

Die Ulmer behaupten mit einer Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen den sechsten Platz in ihrer Gruppe, der den Einzug ins Achtelfinale sicherstellen würde.