Europa League 2022/23: Auslosung Play-offs der K.o.-Runde - Termin, Teams, Übertragung und Regeln

Europa League 2022/23: Hier kommen die Infos zur Auslosung der Play-offs in der K.o.-Runde, Übertragung live im TV und Stream, Termin, Regeln und Teams.

Demnächst gibt es eine kurzen, aber dennoch wichtigen Moment im Zusammenhang mit dem Spielplan der Europa League 2022/23: Die Auslosung der Play-offs der K.o.-Runde steht an. Die UEFA Europa League ist nach der UEFA Champions League der höchste von dem Verband ausgetragene Fußball-Europapokalwettbewerb für Vereinsmannschaften. Sie wurde 1971 unter dem Namen UEFA-Cup als dritter Europapokalwettbewerb begründet und 1999/2000 mit dem aufgegebenen Europapokal der Pokalsieger zusammengelegt.

Termin der Auslosung für die Play-offs der K.o.-Runde Europa League 2022/23

Die Veranstaltung findet am Montag, 7. November 2022, um 13 Uhr im "Haus des europäischen Fußballs" in Nyon ( Schweiz) statt.

Die Bewegtbild-Präsentation der Auslosung läuft deutlich weniger spektakulär als die Übertragung der Europa League 2022/23 im Ganzen, aber die UEFA hat wenigstens einen Live-Stream angekündigt. Auf der Website des Verbands kann man bereits jetzt einige karge Infos zu dem Turnier bekommen.

Europa League 2022/23: Auslosung der Play-offs der K.o.-Runde - welche Teams sind bereits qualifiziert?

Die Gruppenphase in der Europa League und in der Champions League ist vorbei - und damit stehen die Mannschaften für das Achtelfinale fest. Zumindest ein Teil. Alle Sieger der Gruppen in der Europa League, haben sich automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. In diesem Jahr sind das demnach folgende Teams:

SC Freiburg

Arsenal London

Fenerbahce Istanbul

Ferencvaros Budapest

Royale Union Saint-Gilloise

Real Sociedad

San Sebastian

Real Betis

Feyenoord Rotterdam

In der Europa League gibt es außerdem eine Zwischenrunde, die von den Mannschaften der Europa League gespielt werden, die den zweiten Platz in der Gruppe erreicht haben. Antreten müssen diese Teams dann gegen die Mannschaften, die in der Champions League Platz 3 belegten.

Platz 2 in der Europa-League-Gruppenphase:

PSV Eindhoven

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Monaco

Platz 3 in der Champions-League-Gruppenphase:

Ajax Amsterdam

Bayer Leverkusen

FC Barcelona

Sporting Lissabon

RB Salzburg

Donezk

FC Sevilla

Juventus Turin

Regeln: Wie geht die Auslosung für die Play-offs der K.o.-Runde der Europa League 2022/23 vor sich?

Die acht Gruppenzweiten der UEFA Europa League werden gesetzt; die acht Gruppendritten der UEFA Champions League sind ungesetzt.

werden gesetzt; die acht Gruppendritten der sind ungesetzt. Klubs aus einem Verband können nicht aufeinander treffen, weitere Beschränkungen werden gegebenenfalls rechtzeitig bekannt gegeben.

Und nach der Auslosung? Der jeweilige Sieger qualifiziert sich für das Achtelfinale. Für die Verlierer gibt es nur eine bittere Pille: Sie scheiden aus.

Zur Erinnerung: So liegen die noch offenen Termine der UEFA Europa League 2022/23

Play-offs der K.-o.-Runde: 16. und 23. Februar 2023

Achtelfinale: 9. und 16. März 2023

Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023

UEFA Europa League: Wer sind die Gewinner seit 2010?

Hier kommen die bisherigen siegreichen Teams: