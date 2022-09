So sehen Sie die Europa League 2022/23 live im TV und Stream

Wo lässt sich die Europa League 2022/23 live im TV und Stream verfolgen? Welche Spiele laufen kostenlos im Free-TV? Hier gibt es die Infos zur EL-Übertragung.

Die Europa League 22/23 startet am 8. September 2022 mit dem 1. Spieltag. Wie Sie alle Duelle bis zum Endspiel am 31. Mai 2023 live im Free-TV oder Pay-TV und online im Live-Stream sehen, weiß der Sendeplan für die Europa League mit allen Spielen, Terminen mit Uhrzeit und Datum sowie Senderzuteilung.

Die Europa League 2022/2023: Sender und Termine

Die UEFA Europa League stellt den zweitwichtigsten Wettbewerb für europäische Fußballvereine nach der Champions League dar. Der Gewinner qualifiziert sich für die CL 2023/24 sowie für den UEFA Super Cup 23. Das sind die Eckdaten zum Spielplan der Europa League 2022/23.

Europa League Saison 2022/2023: 8. September 2022 bis 31. Mai 2022

8. September 2022 bis 31. Mai 2022 Gruppenphase : 8. September 2022 bis 3. November 2022

8. September 2022 bis 3. November 2022 K.o.-Phase: 9. März 2023 bis 18. Mai 2023

9. März 2023 bis 18. Mai 2023 Europa League Finale: 31. Mai 2023 in Budapest

31. Mai 2023 in Budapest TV-Rechte: RTL Gruppe, Ausstrahlung auf RTL Nitro , RTL und TV Now

Sendeplan der Europa League 2022/2023 im Free-TV und Live-Stream

Die RTL Gruppe hat sich wie schon im Vorjahr die exklusiven Rechte an der Live-Übertragung der Europa League 2022/2023 gesichert. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ein weiteres Highlight-Spiel pro Spieltag zeigt RTL in voller Länge als Live-Stream auf TV Now (früher RTL+). Für TV Now ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zusätzlich gibt es die Live-Konferenz und die Matchday Sendung mit weiteren Spieleindrücken, Highlights, Zusammenfassungen und Kommentaren. Alle Spiele mit deutscher Teilnahme können Sie außerdem live im Free-TV auf RTL Nitro (vsl.) verfolgen.

Das ist der aktuell bekannte TV-Kalender für die Übertragung der Europa League 2022/2023:

Datum

Uhrzeit Spiel Sender/Live-Stream 8.9.22 17.45 / 20 Uhr 1. Spieltag Gruppenphase RTL Nitro , TV Now 15.9.22 18.45 / 21 Uhr 2. Spieltag Gruppenphase RTL Nitro, TV Now 6.10.22 18.45 / 21 Uhr 3. Spieltag Gruppenphase RTL Nitro, TV Now 13.10.22 18.45 / 21 Uhr 4. Spieltag Gruppenphase RTL Nitro, TV Now 27.10.22 18.45 / 21 Uhr 5. Spieltag Gruppenphase RTL Nitro, TV Now 3.11.22 18.45 / 21 Uhr 6. Spieltag Gruppenphase RTL Nitro, TV Now 16.2.23 18.45 / 21 Uhr Play-offs K.o.-Runde Hinspiel RTL Nitro, TV Now 23.2.23 18.45 / 21 Uhr Play-offs K.o.-Runde Rückspiel RTL Nitro, TV Now 9.3.23 18.45 / 21 Uhr Achtelfinale Hinspiel RTL Nitro, TV Now 16.3.23 18.45 / 21 Uhr Achtelfinale Rückspiel RTL Nitro, TV Now 13.4.23 18.45 / 21 Uhr Viertelfinale Hinspiel RTL Nitro, TV Now 20.4.23 18.45 / 21 Uhr Viertelfinale Rückspiel RTL Nitro, TV Now 11.5.23 18.45 / 21 Uhr Halbfinale Hinspiel RTL Nitro, TV Now 18.5.23 18.45 / 21 Uhr Halbfinale Rückspiel RTL Nitro, TV Now 31.5.23 21 Uhr Finale RTL Nitro , TV Now

Die Gruppenphase der EL im TV: RTL Nitro oder TV Now

RTL Nitro und TV Now übertragen alle Partien mit deutschen Mannschaften live. Auch ausgewählte andere Partien werden von TV Now im Stream übertragen und zwar bis zu acht Spiele pro Spieltag - sowohl in der Einzelübertragung als auch in der Konferenz. Im TV überträgt RTL an jedem Spieltag nur eine Partie aus Europa League oder Europa Conference League, bei RTL direkt oder bei RTL Nitro.

Ab 17.30 Uhr stimmen mit der Spieltagsshow Matchday Lukas Podolski, Arnd Zeigler, Anna Kraft und Robby Hunke ein, auch nach dem Abpfiff und in der Pause diskutiert die Runde das Spielgeschehen.

Die konkreten Uhrzeiten und die einzelnen Partien für die Spieltage der Gruppenphase finden sich im Anschluss. Welches Spiel auf RTL, RTL Nitro oder auf TV Now läuft wird von den Sendern immer erst kurzfristig bekanntgegeben. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig.

Die Übertragung der EL: 1. Spieltag 1, 8.9.2022 (MEZ)

Uhrzeit Partie Sender / Livestream 18.45 Uhr PSV Eindhoven - Bodø/Glimt



Zürich - Arsenal TV Now

Fenerbahçe - Dynamo Kiew TV Now



Ludogorez Rasgrad - Roma TV Now



AEK - Rennes



Malmø - Braga



HJK - Betis



Union Berlin - Union Saint-Gilloise TV Now 21.00 Uhr Lazio - Feyenoord TV Now



ManUnited - Real Sociedad TV Now



Roter Stern - Monaco TV Now



Ferencváros - Trabzonspor TV Now



Omonia Nikosia - Sheriff



Sturm Graz - Midtjylland



Nantes - Olympiakos



Freiburg - Qarabag RTL, TV Now

Übertragung EL 22 am 2. Spieltag: 15.9.2022

Uhrzeit Partie Sender / Livestream 18.45 Uhr Real Sociedad - Omonia Nikosia



Olympiakos - Freiburg TV Now

Sheriff - ManUnited



Feyenoord - Sturm Graz



Qarabag - Nantes



Monaco - Ferencváros



Trabzonspor - Roter Stern



Midtjylland - Lazio

21.00 Uhr Rennes - Fenerbahçe



Arsenal - PSV Eindhoven



Bodø/Glimt - Zürich



Roma - HJK



Dynamo Kiew - AEK



Braga - Union Berlin TV Now

Betis - Ludogorez Rasgard



Union Saint-Gilloise - Malmø



Die Übertragung im TV am 3. Spieltag, 6.10.2022: EL 2022/23

Uhrzeit Partie Sender / Livestream 18.45 Uhr Zürich - PSV Eindhoven



Sturm Graz - Lazio



Sheriff - Real Sociedad



Roter Stern - Ferencváros



Omonia Nikosia - ManUnited



Monaco - Trabzonspor



HJK - Ludogorez Rasgrad



Malmö - Union Berlin TV Now 21.00 Uhr Midtjylland - Feyenoord



Rennes - Dynamo Kiew



Olympiakos - Qarabag



Braga - Union Saint-Gilloise



Fenerbahçe - AEK



Freiburg - Nantes TV Now

Arsenal - Bodø/Glimt



Roma - Betis



EL 22/23: Übertragung am 4. Spieltag, 13.10.2022

Datum Partie Sender 18.45 Uhr AEK - Fenerbahçe



Bodø/Glimt - Arsenal



Nantes - Freiburg TV Now

Feyenoord - Midtjylland



Dynamo Kiew - Rennes



Qarabag - Olympiakos



Union Saint-Gilloise - Braga



Betis - Roma

21.00 Uhr PSV Eindhoven - Zürich



ManUnited - Omonia Nikosia



Ludogorez Rasgrad - HJK



Real Sociedad - Sheriff



Union Berlin - Malmø TV Now

Ferencváros - Roter Stern



Trabzonspor - Monaco



Lazio - Sturm Graz



Übertragung am 5. Spieltag, 27.10.2022

Uhrzeit Partie Sender / Livestream 18.45 Uhr Lazio - Midtjylland



Zürich - Bodø/Glimt



Ludogorez Rasgard - Betis



Fenerbahçe - Rennes



Malmø - Union Saint-Gillloise



AEK - Dynamo Kiew



PSV Eindhoven - Arsenal



Union Berlin - Braga TV Now 21.00 Uhr HJK - Roma



Ferencváros - Monaco



Sturm Graz - Feyenoord



ManUnited - Sheriff



Freiburg - Olympiakos TV Now

Roter Stern - Trabzonspor



Nantes - Qarabag



Omonia Nikosia - Real Sociedad



6. Spieltag der EL 22/23: Übertragung am 3.11.2022

Datum Uhrzeit Sender 18.45 Uhr Trabzonspor - Ferencváros



Feyenoord - Lazio



Midtjylland - Sturm Graz



Monaco - Roter Stern



Real Sociedad - ManUnited



Sheriff - Omonia Nikosia



Olympiakos - Nantes



Qarabag - Freiburg TV Now 21.00 Uhr Roma - Ludogorez Rasgrad



Bodø/Glimt - PSV Eindhoven



Rennes - AEK



Braga - Malmø



Arsenal - Zürich



Dynamo Kiew - Fenerbahçe



Union Saint-Gilloise - Union Berlin



Betis - HJK



Europa League 22/23 live: Modus, Teilnehmer und alle Infos