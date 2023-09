Europa League 23/24: Auslosung der Gruppen - Termin, Teams und Übertragung

Bevor die Europa League 2023/24 in die Gruppenphase starten kann, müssen die Gruppen ausgelost werden. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung, Termin, Regeln und Teams. Ist die Auslosung auch im Free-TV zu sehen?

Als nächstes steht in der Europa League Saison 2023/24 die Gruppenphase an. Doch bevor diese starten kann, müssen die Mannschaften in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Dies geschieht per Losverfahren, um die Aufteilung möglichst gerecht zu gestalten. Deutschland ist in der aktuellen Saison übrigens mit zwei Teams in der Europa League vertreten: mit dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen.

Sie wollen wissen, ob man die Auslosung auch im TV verfolgen kann, wie genau die Prozedur von statten geht und welche Mannschaften überhaupt zur Auswahl stehen? Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung, Termin, Regeln und Teams bei der Europa League Auslosung der Gruppen. Auch die Frage, ob die Auslosung im Free-TV zu sehen ist, wird beantwortet.

Europa League 23/24: Termin für die Auslosung der Gruppen

Der Spielplan der Europa League 2023/24 zeigt, wo die Auslosung der Gruppenphase im Gesamtkonzept der Europa League einzuordnen ist: Die Gruppenphase folgt nach der 3. Qualifikationsrunde und deren Play-Offs. Bevor die Gruppenphase bestritten werden kann, müssen allerdings die Mannschaften den Gruppe zugelost werden. Das passiert am Freitag, dem 1. September 2023. Die Auslosung findet um 13 Uhr statt; Ort der Veranstaltung ist Monaco.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin schließt eine Teilnahme saudischer Fußballclubs an der europäischen Champions League aus - die Transferaktivitäten der superreichen Konkurrenz sieht er gelassen. Video: dpa

Europa League 23/24: Übertragung der Auslosung der Gruppen im TV und Stream

Bei den eigentlichen Fußballspielen steht bereits fest: Die Übertragung der Europa League 2023/24 wird zum großen Teil vom Sender RTL und dessen Streamingservice RTL+ übernommen. Ein wenig anders läuft es mit der Übertragung der Auslosung ab. Eine Ausstrahlung der Auslosung im Free-TV wird es zwar nicht geben; trotzdem haben alle Fans die Möglichkeit, das Event kostenlos mitzuverfolgen. Denn auf der Homepage der UEFA werden nicht nur die finalen Setzlisten am Ende der Ziehung veröffentlicht, sondern hier findet sich auch ein kostenloser Live-Stream. Auch der österreichische Sender ServusTV überträgt die Ziehung übrigens im kostenlosen Live-Stream.

Zudem zeigt der Bezahlsender Sky die Übertragung bei Sky Sport News. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Auslosung der Gruppen für die Europa League 23/24 auf einen Blick:

Was: Gruppenauslosung Europa League 23/24

Gruppenauslosung 23/24 Wann: Freitag, 1. September 2023

Freitag, 1. September 2023 Wo: Grimaldi Forum, Monaco

Grimaldi Forum, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im kostenfreien Stream: UEFA , ServusTV

, Übertragung im kostenpflichtigen Stream: Sky

Die Regeln für die Auslosung der Gruppen bei der Europa League 23/24 - Nach welchem Modus wird gelost?

Am 1. September 2023 werden um 13 Uhr insgesamt 32 Mannschaften aus vier verschiedenen Lostöpfen in acht Gruppen aufgeteilt. Diese Teams gehören auf jeden Fall zu den 32 Mannschaften, die zugelost werden:

zehn Sieger der Play-offs

Pokalsieger: Plätze 1 bis 6 der Rangliste

fünf Ligavertreter: Plätze 1 bis 5 der Rangliste

vier Verlierer des Platzierungswegs der dritten Qualifikationsrunde

zwei Verlierer des Platzierungswegs der Play-offs

vier Verlierer des Champions-Wegs der Play-offs

Entscheidend dafür, welches Team in welchem Lostopf landet, ist der sogeannten UEFA-Klubkoeffizient. Dieser bewertet den Erfolg eines Fußballclubs - sein Einsatz soll eine faire Verteilung ermöglichen.

Teams und Lostöpfe bei der Auslosung der Gruppen für die Europa League 23/24

Noch ist nicht vollständig klar, welche Mannschaften in welchen Lostöpfen landen. Die 3. Qualifikationsrunde der Europa League ist zwar an sich bereits gespielt - die Play-Offs dieser Runde sind allerdings erst am 31. August 2023 abgeschlossen. Erst dann kann mit Sicherheit gesagt werden, welche Teams in welchem Lostopf landen. Mannschaften aus dem selben Verband können allerdings in der Gruppenphase noch nicht aufeinander treffen - ein Duell zwischen Freiburg und Leverkusen wird es also nicht geben.

Für folgende Mannschaften kann schon etwas über die Töpfe ausgesagt werden:

Topf 1:

West Ham United

Liverpool FC

AS Rom

Ajax Amsterdam

FC Villarreal

Bayer 04 Leverkusen

Atalanta Bergamo

Rangers FC

Topf 2:

Real Betis Sevilla

Stade Rennes

Sporting Lissabon

Olympique Marseille

Olypiakos Piräus

Slavia Prag

Linzer ASK

Qarabağ Ağdam

Topf 3:

Molde FK

Brighton & Hove Albion

SC Freiburg

Sparta Prag

Maccabi Haifa

SK Sturm Graz

Sheriff Tiraspol

Royale Union Saint-Gilloise

Topf 4: