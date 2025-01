Europa League 2024/25: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der Europa League Saison 2024/25 gibt es einige Neuerungen im Vergleich zu den Vorsaisons. Es wird in einem neuen Modus gespielt: Laut dem Plan für die neue Spielzeit wird es statt einer Gruppenphase nun eine gemeinsame Liga geben. Aufgestockt auf 36 Mannschaften werden in der neuen EL-Saison die Teams in der Vorrunde auf acht verschiedene Gegner treffen. Jeder Verein hat dabei vier Heimspiele sicher - und muss sich viermal auf Auswärtsfahrten begeben.

Die ersten Acht der Abschlusstabelle dieser Liga qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale. Ihre jeweiligen Gegner werden in Playoff-Spielen ermittelt, die von den Plätzen 9 bis 24 bestritten werden. Alle Mannschaften, die nach dem 8. Spieltag auf Platz 25 bis 36 stehen, verabschieden sich aus dem Wettbewerb. Für alle Teams, die es ins Achtelfinale geschafft haben, finden die Spiele bis zum Finale wie gewohnt im Rahmen einer K.o.-Phase statt.

Eine ganze Reihe Veränderungen bringt die neue Saison also mit sich - gilt das auch für die Übertragung? Wir haben für Sie alle wichtigen Infos zusammengestellt. Hier erfahren Sie, wie Sie die Europa League 24/25 live vor dem Fernseher daheim mitverfolgen können.

EL-Übertragung der Saison 2024/25 live im TV und Stream

Alle Fußball-Fans, die die Bundesliga live ansehen möchten, müssen sich von Saison zu Saison auf ein großes Durcheinander einstellen, wenn es darum geht, welcher Dienst welches Spiel zeigt. So sind für Freitagsspiele andere Abonnements nötig als für Partien, die samstags stattfinden. Zudem laufen einzelne Spiele auch im Free-TV.

Die Frage, wo die Europa League 24/25 gezeigt wird, ist dabei schneller beantwortet. Die exklusiven Übertragungsrechte bis 2027 konnte sich die Kölner Mediengruppe RTL Group sichern. Damit steht fest, dass einzelne Europa League Spiele regelmäßig auch im Free-TV zu sehen sein werden - bei RTL oder Nitro.

Diese Spiele sind im Free-TV zu sehen:

Midtjylland – Hoffenheim (25. September 2024, 1. Spieltag, 21 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Viktoria Pilsen (26. September 2024, 1. Spieltag, 21 Uhr)

Beskitas Istanbul - Eintracht Frankfurt (3. Oktober 2024, 2. Spieltag, 21 Uhr)

FC Porto - TSG Hoffenheim (24. Oktober, 3. Spieltag, 21 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Ferencvárosi TC (23. Januar, 7. Spieltag, 21 Uhr)

Alle weiteren Partien werden über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ ausgestrahlt - genauso wie die Konferenzen der Livespiele. Dafür bietet der Streaming-Dienst verschiedene Pakete: Mit dem Premium-Paket für 6,99 Euro im Monat können die Spiele werbeunterstützt auf maximal einem Endgerät verfolgt werden. Mit der Max-Version ist dies über zwei Geräte möglich - und werbefrei. Dieses Paket ist für 9,99 Euro monatlich buchbar. Mit dem Family-Angebot für 14,99 Euro pro Monat können die EL-Spiele auf bis zu vier Geräten ohne Werbung angeschaut werden (Stand: Juni 2024).

An dieser Stelle haben wir nochmals alle wichtigen Details zur Übertragung der Europa League 2024/25 kurz und knapp zusammengefasst:

Was: Europa League 2024/25, 54. Spielzeit

Beginn (1. Spieltag) : 11. Juli 2024

Finale: 21. Mai 2025

Finalstadion: Estadio de San Mamés, Bilbao (Spanien)

Mannschaften: 36

Übertragung im Free-TV: RTL, Nitro

Übertragung im Stream: RTL+

Europa League 2024/25: Die Ligaphase im Überblick

Der erste Spieltag der neuen Ligaphase für die EL-Saison 2024/25 fand am 25. und 26. September 2024 statt. Die Begegnungen sind zwar mittlerweile bekannt, aber noch nicht genau terminiert - ebenso unklar ist bislang, welche davon im Free-TV zu sehen sein werden. Sobald das feststeht, finden Sie hier alle Partien mit der Angabe, ob Sie diese kostenfrei oder über den Streaming-Dienst RTL+ sehen können.

Spieltag 1: 25./26. September 2024

Spieltag 2: 3. Oktober 2024

Spieltag 3: 24. Oktober 2024

Spieltag 4: 7. November 2024

Spieltag 5: 28. November 2024

Spieltag 6: 12. Dezember 2024

Spieltag 7: 23. Januar 2025

Spieltag 8: 30. Januar 2025