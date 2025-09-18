Europa League 2025/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die Europa League ist nach der Champions League der zweitgrößte Wettbewerb auf Klubebene im europäischen Fußball. Rekordsieger ist mit sieben Titeln der spanische Verein FC Sevilla, in der abgelaufenen Saison 2024/25 gewann der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur die Trophäe – zum dritten Mal in der Vereinshistorie. Der Europa-League-Sieger erhält neben dem Pokal und einer Geldprämie für die kommende Spielzeit automatisch einen Startplatz in der Champions League sowie das Recht, im UEFA-Super-Cup 2026 anzutreten. Beim Super Cup spielen traditionell die jeweiligen Sieger der Champions League und der Europa League gegeneinander.
Wann startete die Europa League 2025/26? Welche Teams sind diesmal dabei? Wie lautet der Spielplan und welche Termine sollte man sich vorab merken? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie.
Europa League 2025/26: Wann ist der Start?
Die Europa-League-Saison 2025/26 ist gleichzeitig die 55. Ausgabe des Wettbewerbs. Es handelt sich darüber hinaus um die 17. Spielzeit, seit aus dem UEFA-Pokal die UEFA Europa League wurde. Nach erfolgreicher Premiere ist es nun die zweite Saison, die im neuen Format ausgetragen wird. Ein Startdatum wurde auch schon seitens der UEFA bekannt gegeben: Am 24. September 2025 fällt der Startschuss für die neue Saison in der Europa League – mit Qualifikationsrunden im Juli und August. Das Finale ist derweil für den 20. Mai 2026 in Istanbul geplant. Ausgetragen wird das Endspiel im Tüpraş Stadyumu, dem Heimstadion des türkischen Vereins Beşiktaş Istanbul.
Spielplan und Termine der Europa League 2025/26
Auch die Rahmentermine der Europa-League-Saison 2025/26 stehen bereits fest – laut der UEFA sind allerdings noch Änderungen möglich. Insgesamt gibt es drei Qualifikationsrunden, ehe mit der Ligaphase die erste offizielle Wettbewerbsphase folgt. Diese besteht aus acht Spieltagen. Anschließend folgen die Play-offs, ehe es mit dem Achtelfinale weitergeht. Danach kommen das Viertelfinale, das Halbfinale und schließlich das Endspiel, in dem sich entscheidet, wer die Europa League gewinnt.
Hier einmal die wichtigsten Daten im Überblick:
- Erste Qualifikationsrunde: 10. und 17. Juli 2025
- Zweite Qualifikationsrunde: 24. und 31. Juli 2025
- Dritte Qualifikationsrunde: 7. und 14. August 2025
- Play-offs: 21. und 28. August 2025
- Ligaphase: 24. & 25. September 2025 – 29. Januar 2026
- Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026
- Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
- Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
- Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
- Finale: 20. Mai 2026
Europa League 2025/26: Das sind die Teams
Insgesamt gehen 36 Mannschaften in der Ligaphase, der ersten offiziellen Wettbewerbsrunde, an den Start. Hier einmal ein Überblick über die Mannschaften in der Europa League 2025/26:
- AS Rom
- FC Basel
- FC Porto
- OSC Lille
- Dinamo Zagreb
- Betis Sevilla
- Aston Villa
- Olympique Lyon
- SC Freiburg
- FC Bologna
- Celta Vigo
- VfB Stuttgart
- Go Ahead Eagles
- Sturm Graz
- FC Utrecht
- Viktoria Pilsen
- Young Boys Bern
- RB Salzburg
- PAOK Saloniki
- FC Midtjylland
- Nottingham Forest
- Panathinaikos Athen
- Maccabi Tel-Aviv
- OGC Nizza
- Ludogorets Rasgrad
- KRC Genk
- Glasgow Rangers
- Malmö FF
- Feyenoord Rotterdam
- Ferencváros
- Fenerbahce Istanbul
- FCSB
- Roter Stern Belgrad
- Celtic Glasgow
- Brann Bergen
- SC Braga
Europa League 2025/26: Das sind die Paarungen in der Ligaphase
Hier einmal eine Übersicht darüber, gegen welche acht Teams jede der 36 Mannschaften in der Ligaphase der Europa League 2025/26 antritt:
Aston Villa
RB Salzburg
Maccabi Tel-Aviv
Young Boys Bern
FC Bologna
Feyenoord Rotterdam
Fenerbahce Istanbul
FC Basel
Go Ahead Eagles
FC Basel
Aston Villa
Viktoria Pilsen
FCSB
VFB Stuttgart
RB Salzburg
Olympique Lyon
SC Freiburg
KRC Genk
FC Bologna
RB Salzburg
Celtic Glasgow
SC Freiburg
Brann Bergen
Aston Villa
Maccabi Tel-Aviv
FCSB
Celta Vigo
SC Braga
Feyenoord Rotterdam
Roter Stern Belgrad
Nottingham Forest
KRC Genk
Glasgow Rangers
Celtic Glasgow
OGC Nizza
Go Ahead Eagles
Brann Bergen
Glasgow Rangers
Fenerbahce Istanbul
FC Midtjylland
FC Utrecht
OSC Lille
PAOK Saloniki
Sturm Graz
FC Bologna
Celta Vigo
OSC Lille
PAOK Saloniki
OGC Nizza
FC Bologna
Dinamo Zagreb
Roter Stern Belgrad
Ludogorets Rasgrad
VfB Stuttgart
Celtic Glasgow
AS Rom
SC Braga
Sturm Graz
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Roter Stern Belgrad
FC Midtjylland
FC Bologna
Roter Stern Belgrad
OSC Lille
Celtic Glasgow
FCSB
Celta Vigo
FC Porto
SC Braga
Sturm Graz
Malmö FF
FCSB
Feyenoord Rotterdam
Fenerbahce Istanbul
Young Boys Bern
FC Bologna
Dinamo Zagreb
Roter Stern Belgrad
FC Basel
Go Ahead Eagles
Fenerbahce Istanbul
Aston Villa
Ferencváros
OGC Nizza
VfB Stuttgart
Dinamo Zagreb
Viktoria Pilsen
FCSB
Brann Bergen
Ferencváros
Glasgow Rangers
Viktoria Pilsen
Ludogorets Rasgrad
Panathinaikos Athen
RB Salzburg
Fenerbahce Istanbul
Nottingham Forest
KRC Genk
Feyenoord Rotterdam
Aston Villa
Celtic Glasgow
Sturm Graz
Panathinaikos Athen
Betis Sevilla
SC Braga
FCSB
VfB Stuttgart
SC Freiburg
RB Salzburg
Maccabi Tel-Aviv
FC Basel
FC Utrecht
OSC Lille
Viktoria Pilsen
OGC Nizza
FC Bologna
KRC Genk
Betis Sevilla
Ferencváros
FC Basel
Malmö FF
Glasgow Rangers
SC Braga
FC Midtjylland
FC Utrecht
Dinamo Zagreb
Betis Sevilla
Fenerbahce Istanbul
FCSB
Celta Vigo
OSC Lille
Maccabi Tel-Aviv
FC Midtjylland
Malmö FF
Go Ahead Eagles
Aston Villa
SC Braga
FCSB
VfB Stuttgart
RB Salzburg
Olympique Lyon
OGC Nizza
Panathinaikos Athen
OSC Lille
Dinamo Zagreb
PAOK Saloniki
SC Freiburg
Brann Bergen
AS Rom
Roter Stern Belgrad
Young Boys Bern
Celta Vigo
Ludogorets Rasgrad
Betis Sevilla
PAOK Saloniki
OGC Nizza
Celta Vigo
Glasgow Rangers
Ferencváros
Young Boys Bern
Malmö FF
Olympique Lyon
RB Salzburg
PAOK Saloniki
FC Basel
Go Ahead Eagles
Betis Sevilla
Maccabi Tel-Aviv
Young Boys Bern
FC Utrecht
Maccabi Tel-Aviv
Dinamo Zagreb
Olympique Lyon
FC Midtjylland
FC Bologna
Aston Villa
PAOK Saloniki
SC Freiburg
VfB Stuttgart
Malmö FF
Dinamo Zagreb
Roter Stern Belgrad
Ludogorets Rasgrad
Panathinaikos Athen
FC Porto
Viktoria Pilsen
Nottingham Forest
KRC Genk
FC Midtjylland
Dinamo Zagreb
Celtic Glasgow
Sturm Graz
KRC Genk
AS Rom
Maccabi Tel-Aviv
Nottingham Forest
Brann Bergen
OGC Nizza
AS Rom
SC Braga
SC Freiburg
Go Ahead Eagles
FC Porto
Fenerbahce Istanbul
Ludogorets Rasgrad
Celta Vigo
Nottingham Forest
FC Porto
Ferencváros
FC Midtjylland
Malmö FF
Betis Sevilla
SC Braga
Sturm Graz
FC Utrecht
Panathinaikos Athen
AS Rom
Viktoria Pilsen
Sturm Graz
Go Ahead Eagles
Feyenoord Rotterdam
Ferencváros
Young Boys Bern
Malmö FF
PAOK Saloniki
Betis Sevilla
Maccabi Tel-Aviv
Young Boys Bern
Brann Bergen
OSC Lille
Olympique Lyon
Ludogorets Rasgrad
Celta Vigo
FC Porto
Glasgow Rangers
Roter Stern Belgrad
OGC Nizza
Malmö FF
RB Salzburg
Viktoria Pilsen
Nottingham Forest
FC Utrecht
Glasgow Rangers
AS Rom
SC Braga
Ludogorets Rasgrad
KRC Genk
FC Porto
Ferencváros
Sturm Graz
Brann Bergen
Betis Sevilla
Feyenoord Rotterdam
Olympique Lyon
Nottingham Forest
FC Utrecht
Dinamo Zagreb
PAOK Saloniki
Ludogorets Rasgrad
KRC Genk
AS Rom
OSC Lille
Viktoria Pilsen
FC Midtjylland
VfB Stuttgart
Glasgow Rangers
Celtic Glasgow
OGC Nizza
Panathinaikos Athen
RB Salzburg
FC Porto
Ferencváros
FC Basel
Go Ahead Eagles
Aston Villa
Olympique Lyon
SC Freiburg
FC Bologna
Sturm Graz
Glasgow Rangers
Roter Stern Belgrad
Nottingham Forest
Brann Bergen
Feyenoord Rotterdam
Celtic Glasgow
FC Midtjylland
Panathinaikos Athen
VfB Stuttgart
Feyenoord Rotterdam
Maccabi Tel-Aviv
Young Boys Bern
Celta Vigo
AS Rom
Fenerbahce Istanbul
FC Basel
Go Ahead Eagles
FC Utrecht
FC Porto
Olympique Lyon
Nottingham Forest
KRC Genk
Betis Sevilla
Celtic Glasgow
SC Freiburg
Brann Bergen
Viktoria Pilsen
FC Porto
Fenerbahce Istanbul
SC Freiburg
Malmö FF
AS Rom
Ferencváros
FC Basel
Panathinaikos Athen
Young Boys Bern
OSC Lille
Olympique Lyon
Ludogorets Rasgrad
Panathinaikos Athen
Aston Villa
PAOK Saloniki
FCSB
VfB Stuttgart
