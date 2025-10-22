Europa League 2025/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die Europa League ist nach der Champions League der zweitgrößte Wettbewerb auf Klubebene im europäischen Fußball. Rekordsieger ist mit sieben Titeln der spanische Verein FC Sevilla, in der abgelaufenen Saison 2024/25 gewann der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur die Trophäe – zum dritten Mal in der Vereinshistorie. Der Europa-League-Sieger erhält neben dem Pokal und einer Geldprämie für die kommende Spielzeit automatisch einen Startplatz in der Champions League sowie das Recht, im UEFA-Super-Cup 2026 anzutreten. Beim Super Cup spielen traditionell die jeweiligen Sieger der Champions League und der Europa League gegeneinander.

Wann startete die Europa League 2025/26? Welche Teams sind diesmal dabei? Wie lautet der Spielplan und welche Termine sollte man sich vorab merken? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie.

Europa League 2025/26: Wann ist der Start?

Die Europa-League-Saison 2025/26 ist gleichzeitig die 55. Ausgabe des Wettbewerbs. Es handelt sich darüber hinaus um die 17. Spielzeit, seit aus dem UEFA-Pokal die UEFA Europa League wurde. Nach erfolgreicher Premiere ist es nun die zweite Saison, die im neuen Format ausgetragen wird. Ein Startdatum wurde auch schon seitens der UEFA bekannt gegeben: Am 24. September 2025 fällt der Startschuss für die neue Saison in der Europa League – mit Qualifikationsrunden im Juli und August. Das Finale ist derweil für den 20. Mai 2026 in Istanbul geplant. Ausgetragen wird das Endspiel im Tüpraş Stadyumu, dem Heimstadion des türkischen Vereins Beşiktaş Istanbul.

Spielplan und Termine der Europa League 2025/26

Auch die Rahmentermine der Europa-League-Saison 2025/26 stehen bereits fest – laut der UEFA sind allerdings noch Änderungen möglich. Insgesamt gibt es drei Qualifikationsrunden, ehe mit der Ligaphase die erste offizielle Wettbewerbsphase folgt. Diese besteht aus acht Spieltagen. Anschließend folgen die Play-offs, ehe es mit dem Achtelfinale weitergeht. Danach kommen das Viertelfinale, das Halbfinale und schließlich das Endspiel, in dem sich entscheidet, wer die Europa League gewinnt.

Hier einmal die wichtigsten Daten im Überblick:

Erste Qualifikationsrunde: 10. und 17. Juli 2025

Zweite Qualifikationsrunde: 24. und 31. Juli 2025

Dritte Qualifikationsrunde: 7. und 14. August 2025

Play-offs: 21. und 28. August 2025

Ligaphase: 24. & 25. September 2025 – 29. Januar 2026

Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026

Europa League 2025/26: Das sind die Teams

Insgesamt gehen 36 Mannschaften in der Ligaphase, der ersten offiziellen Wettbewerbsrunde, an den Start. Hier einmal ein Überblick über die Mannschaften in der Europa League 2025/26:

AS Rom

FC Basel

FC Porto

OSC Lille

Dinamo Zagreb

Betis Sevilla

Aston Villa

Olympique Lyon

SC Freiburg

FC Bologna

Celta Vigo

VfB Stuttgart

Go Ahead Eagles

Sturm Graz

FC Utrecht

Viktoria Pilsen

Young Boys Bern

RB Salzburg

PAOK Saloniki

FC Midtjylland

Nottingham Forest

Panathinaikos Athen

Maccabi Tel-Aviv

OGC Nizza

Ludogorets Rasgrad

KRC Genk

Glasgow Rangers

Malmö FF

Feyenoord Rotterdam

Ferencváros

Fenerbahce Istanbul

FCSB

Roter Stern Belgrad

Celtic Glasgow

Brann Bergen

SC Braga

Europa League 2025/26: Das sind die Paarungen in der Ligaphase

Hier einmal eine Übersicht darüber, gegen welche acht Teams jede der 36 Mannschaften in der Ligaphase der Europa League 2025/26 antritt:

Aston Villa

RB Salzburg

Maccabi Tel-Aviv

Young Boys Bern

FC Bologna

Feyenoord Rotterdam

Fenerbahce Istanbul

FC Basel

Go Ahead Eagles

FC Basel

Aston Villa

Viktoria Pilsen

FCSB

VFB Stuttgart

RB Salzburg

Olympique Lyon

SC Freiburg

KRC Genk

FC Bologna

RB Salzburg

Celtic Glasgow

SC Freiburg

Brann Bergen

Aston Villa

Maccabi Tel-Aviv

FCSB

Celta Vigo

SC Braga

Feyenoord Rotterdam

Roter Stern Belgrad

Nottingham Forest

KRC Genk

Glasgow Rangers

Celtic Glasgow

OGC Nizza

Go Ahead Eagles

Brann Bergen

Glasgow Rangers

Fenerbahce Istanbul

FC Midtjylland

FC Utrecht

OSC Lille

PAOK Saloniki

Sturm Graz

FC Bologna

Celta Vigo

OSC Lille

PAOK Saloniki

OGC Nizza

FC Bologna

Dinamo Zagreb

Roter Stern Belgrad

Ludogorets Rasgrad

VfB Stuttgart

Celtic Glasgow

AS Rom

SC Braga

Sturm Graz

FC Utrecht

Feyenoord Rotterdam

Roter Stern Belgrad

FC Midtjylland

FC Bologna

Roter Stern Belgrad

OSC Lille

Celtic Glasgow

FCSB

Celta Vigo

FC Porto

SC Braga

Sturm Graz

Malmö FF

FCSB

Feyenoord Rotterdam

Fenerbahce Istanbul

Young Boys Bern

FC Bologna

Dinamo Zagreb

Roter Stern Belgrad

FC Basel

Go Ahead Eagles

Fenerbahce Istanbul

Aston Villa

Ferencváros

OGC Nizza

VfB Stuttgart

Dinamo Zagreb

Viktoria Pilsen

FCSB

Brann Bergen

Ferencváros

Glasgow Rangers

Viktoria Pilsen

Ludogorets Rasgrad

Panathinaikos Athen

RB Salzburg

Fenerbahce Istanbul

Nottingham Forest

KRC Genk

Feyenoord Rotterdam

Aston Villa

Celtic Glasgow

Sturm Graz

Panathinaikos Athen

Betis Sevilla

SC Braga

FCSB

VfB Stuttgart

SC Freiburg

RB Salzburg

Maccabi Tel-Aviv

FC Basel

FC Utrecht

OSC Lille

Viktoria Pilsen

OGC Nizza

FC Bologna

KRC Genk

Betis Sevilla

Ferencváros

FC Basel

Malmö FF

Glasgow Rangers

SC Braga

FC Midtjylland

FC Utrecht

Dinamo Zagreb

Betis Sevilla

Fenerbahce Istanbul

FCSB

Celta Vigo

OSC Lille

Maccabi Tel-Aviv

FC Midtjylland

Malmö FF

Go Ahead Eagles

Aston Villa

SC Braga

FCSB

VfB Stuttgart

RB Salzburg

Olympique Lyon

OGC Nizza

Panathinaikos Athen

OSC Lille

Dinamo Zagreb

PAOK Saloniki

SC Freiburg

Brann Bergen

AS Rom

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

Celta Vigo

Ludogorets Rasgrad

Betis Sevilla

PAOK Saloniki

OGC Nizza

Celta Vigo

Glasgow Rangers

Ferencváros

Young Boys Bern

Malmö FF

Olympique Lyon

RB Salzburg

PAOK Saloniki

FC Basel

Go Ahead Eagles

Betis Sevilla

Maccabi Tel-Aviv

Young Boys Bern

FC Utrecht

Maccabi Tel-Aviv

Dinamo Zagreb

Olympique Lyon

FC Midtjylland

FC Bologna

Aston Villa

PAOK Saloniki

SC Freiburg

VfB Stuttgart

Malmö FF

Dinamo Zagreb

Roter Stern Belgrad

Ludogorets Rasgrad

Panathinaikos Athen

FC Porto

Viktoria Pilsen

Nottingham Forest

KRC Genk

FC Midtjylland

Dinamo Zagreb

Celtic Glasgow

Sturm Graz

KRC Genk

AS Rom

Maccabi Tel-Aviv

Nottingham Forest

Brann Bergen

OGC Nizza

AS Rom

SC Braga

SC Freiburg

Go Ahead Eagles

FC Porto

Fenerbahce Istanbul

Ludogorets Rasgrad

Celta Vigo

Nottingham Forest

FC Porto

Ferencváros

FC Midtjylland

Malmö FF

Betis Sevilla

SC Braga

Sturm Graz

FC Utrecht

Panathinaikos Athen

AS Rom

Viktoria Pilsen

Sturm Graz

Go Ahead Eagles

Feyenoord Rotterdam

Ferencváros

Young Boys Bern

Malmö FF

PAOK Saloniki

Betis Sevilla

Maccabi Tel-Aviv

Young Boys Bern

Brann Bergen

OSC Lille

Olympique Lyon

Ludogorets Rasgrad

Celta Vigo

FC Porto

Glasgow Rangers

Roter Stern Belgrad

OGC Nizza

Malmö FF

RB Salzburg

Viktoria Pilsen

Nottingham Forest

FC Utrecht

Glasgow Rangers

AS Rom

SC Braga

Ludogorets Rasgrad

KRC Genk

FC Porto

Ferencváros

Sturm Graz

Brann Bergen

Betis Sevilla

Feyenoord Rotterdam

Olympique Lyon

Nottingham Forest

FC Utrecht

Dinamo Zagreb

PAOK Saloniki

Ludogorets Rasgrad

KRC Genk

AS Rom

OSC Lille

Viktoria Pilsen

FC Midtjylland

VfB Stuttgart

Glasgow Rangers

Celtic Glasgow

OGC Nizza

Panathinaikos Athen

RB Salzburg

FC Porto

Ferencváros

FC Basel

Go Ahead Eagles

Aston Villa

Olympique Lyon

SC Freiburg

FC Bologna

Sturm Graz

Glasgow Rangers

Roter Stern Belgrad

Nottingham Forest

Brann Bergen

Feyenoord Rotterdam

Celtic Glasgow

FC Midtjylland

Panathinaikos Athen

VfB Stuttgart

Feyenoord Rotterdam

Maccabi Tel-Aviv

Young Boys Bern

Celta Vigo

AS Rom

Fenerbahce Istanbul

FC Basel

Go Ahead Eagles

FC Utrecht

FC Porto

Olympique Lyon

Nottingham Forest

KRC Genk

Betis Sevilla

Celtic Glasgow

SC Freiburg

Brann Bergen

Viktoria Pilsen

FC Porto

Fenerbahce Istanbul

SC Freiburg

Malmö FF

AS Rom

Ferencváros

FC Basel

Panathinaikos Athen

Young Boys Bern

OSC Lille

Olympique Lyon

Ludogorets Rasgrad

Panathinaikos Athen

Aston Villa

PAOK Saloniki

FCSB

VfB Stuttgart