Europa League 25/26: Beginn, Spielplan, Teams und Termine

Europa League 2025/26

Europa League 2025/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die Europa League geht 2025/26 in eine neue Runde. Hier gibt es alle wichtigen Infos rund um Beginn, Spielplan, Teams und Termine der neuen Saison.
Von Lea Selin Thomas
    • |
    • |
    • |
    2025/26 läuft eine neue Runde in der Europa League. Wir liefern die  Infos rund um Beginn, Spielplan, Teams und Termine der neuen Saison. 
    2025/26 läuft eine neue Runde in der Europa League. Wir liefern die  Infos rund um Beginn, Spielplan, Teams und Termine der neuen Saison.  Foto: Manu Fernandez/AP, dpa (Archivbild)

    Die Europa League ist nach der Champions League der zweitgrößte Wettbewerb auf Klubebene im europäischen Fußball. Rekordsieger ist mit sieben Titeln der spanische Verein FC Sevilla, in der abgelaufenen Saison 2024/25 gewann der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur die Trophäe – zum dritten Mal in der Vereinshistorie. Der Europa-League-Sieger erhält neben dem Pokal und einer Geldprämie für die kommende Spielzeit automatisch einen Startplatz in der Champions League sowie das Recht, im UEFA-Super-Cup 2026 anzutreten. Beim Super Cup spielen traditionell die jeweiligen Sieger der Champions League und der Europa League gegeneinander.

    Wann startete die Europa League 2025/26? Welche Teams sind diesmal dabei? Wie lautet der Spielplan und welche Termine sollte man sich vorab merken? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie.

    Europa League 2025/26: Wann ist der Start?

    Die Europa-League-Saison 2025/26 ist gleichzeitig die 55. Ausgabe des Wettbewerbs. Es handelt sich darüber hinaus um die 17. Spielzeit, seit aus dem UEFA-Pokal die UEFA Europa League wurde. Nach erfolgreicher Premiere ist es nun die zweite Saison, die im neuen Format ausgetragen wird. Ein Startdatum wurde auch schon seitens der UEFA bekannt gegeben: Am 24. September 2025 fällt der Startschuss für die neue Saison in der Europa League – mit Qualifikationsrunden im Juli und August. Das Finale ist derweil für den 20. Mai 2026 in Istanbul geplant. Ausgetragen wird das Endspiel im Tüpraş Stadyumu, dem Heimstadion des türkischen Vereins Beşiktaş Istanbul.

    Spielplan und Termine der Europa League 2025/26

    Auch die Rahmentermine der Europa-League-Saison 2025/26 stehen bereits fest – laut der UEFA sind allerdings noch Änderungen möglich. Insgesamt gibt es drei Qualifikationsrunden, ehe mit der Ligaphase die erste offizielle Wettbewerbsphase folgt. Diese besteht aus acht Spieltagen. Anschließend folgen die Play-offs, ehe es mit dem Achtelfinale weitergeht. Danach kommen das Viertelfinale, das Halbfinale und schließlich das Endspiel, in dem sich entscheidet, wer die Europa League gewinnt.

    Hier einmal die wichtigsten Daten im Überblick:

    • Erste Qualifikationsrunde: 10. und 17. Juli 2025
    • Zweite Qualifikationsrunde: 24. und 31. Juli 2025
    • Dritte Qualifikationsrunde: 7. und 14. August 2025
    • Play-offs: 21. und 28. August 2025
    • Ligaphase: 24. & 25. September 2025 – 29. Januar 2026
    • Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026
    • Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
    • Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
    • Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
    • Finale: 20. Mai 2026

    Europa League 2025/26: Das sind die Teams

    Insgesamt gehen 36 Mannschaften in der Ligaphase, der ersten offiziellen Wettbewerbsrunde, an den Start. Hier einmal ein Überblick über die Mannschaften in der Europa League 2025/26:

    • AS Rom
    • FC Basel
    • FC Porto
    • OSC Lille
    • Dinamo Zagreb
    • Betis Sevilla
    • Aston Villa
    • Olympique Lyon
    • SC Freiburg
    • FC Bologna
    • Celta Vigo
    • VfB Stuttgart
    • Go Ahead Eagles
    • Sturm Graz
    • FC Utrecht
    • Viktoria Pilsen
    • Young Boys Bern
    • RB Salzburg
    • PAOK Saloniki
    • FC Midtjylland
    • Nottingham Forest
    • Panathinaikos Athen
    • Maccabi Tel-Aviv
    • OGC Nizza
    • Ludogorets Rasgrad
    • KRC Genk
    • Glasgow Rangers
    • Malmö FF
    • Feyenoord Rotterdam
    • Ferencváros
    • Fenerbahce Istanbul
    • FCSB
    • Roter Stern Belgrad
    • Celtic Glasgow
    • Brann Bergen
    • SC Braga

    Europa League 2025/26: Das sind die Paarungen in der Ligaphase

    Hier einmal eine Übersicht darüber, gegen welche acht Teams jede der 36 Mannschaften in der Ligaphase der Europa League 2025/26 antritt:

    Aston Villa
    RB Salzburg
    Maccabi Tel-Aviv
    Young Boys Bern
    FC Bologna
    Feyenoord Rotterdam
    Fenerbahce Istanbul
    FC Basel
    Go Ahead Eagles

    FC Basel
    Aston Villa
    Viktoria Pilsen
    FCSB
    VFB Stuttgart
    RB Salzburg
    Olympique Lyon
    SC Freiburg
    KRC Genk

    FC Bologna
    RB Salzburg
    Celtic Glasgow
    SC Freiburg
    Brann Bergen
    Aston Villa
    Maccabi Tel-Aviv
    FCSB
    Celta Vigo

    SC Braga
    Feyenoord Rotterdam
    Roter Stern Belgrad
    Nottingham Forest
    KRC Genk
    Glasgow Rangers
    Celtic Glasgow
    OGC Nizza
    Go Ahead Eagles

    Brann Bergen
    Glasgow Rangers
    Fenerbahce Istanbul
    FC Midtjylland
    FC Utrecht
    OSC Lille
    PAOK Saloniki
    Sturm Graz
    FC Bologna

    Celta Vigo
    OSC Lille
    PAOK Saloniki
    OGC Nizza
    FC Bologna
    Dinamo Zagreb
    Roter Stern Belgrad
    Ludogorets Rasgrad
    VfB Stuttgart

    Celtic Glasgow
    AS Rom
    SC Braga
    Sturm Graz
    FC Utrecht
    Feyenoord Rotterdam
    Roter Stern Belgrad
    FC Midtjylland
    FC Bologna

    Roter Stern Belgrad
    OSC Lille
    Celtic Glasgow
    FCSB
    Celta Vigo
    FC Porto
    SC Braga
    Sturm Graz
    Malmö FF

    FCSB
    Feyenoord Rotterdam
    Fenerbahce Istanbul
    Young Boys Bern
    FC Bologna
    Dinamo Zagreb
    Roter Stern Belgrad
    FC Basel
    Go Ahead Eagles

    Fenerbahce Istanbul
    Aston Villa
    Ferencváros
    OGC Nizza
    VfB Stuttgart
    Dinamo Zagreb
    Viktoria Pilsen
    FCSB
    Brann Bergen

    Ferencváros
    Glasgow Rangers
    Viktoria Pilsen
    Ludogorets Rasgrad
    Panathinaikos Athen
    RB Salzburg
    Fenerbahce Istanbul
    Nottingham Forest
    KRC Genk

    Feyenoord Rotterdam
    Aston Villa
    Celtic Glasgow
    Sturm Graz
    Panathinaikos Athen
    Betis Sevilla
    SC Braga
    FCSB
    VfB Stuttgart

    SC Freiburg
    RB Salzburg
    Maccabi Tel-Aviv
    FC Basel
    FC Utrecht
    OSC Lille
    Viktoria Pilsen
    OGC Nizza
    FC Bologna

    KRC Genk
    Betis Sevilla
    Ferencváros
    FC Basel
    Malmö FF
    Glasgow Rangers
    SC Braga
    FC Midtjylland
    FC Utrecht

    Dinamo Zagreb
    Betis Sevilla
    Fenerbahce Istanbul
    FCSB
    Celta Vigo
    OSC Lille
    Maccabi Tel-Aviv
    FC Midtjylland
    Malmö FF

    Go Ahead Eagles
    Aston Villa
    SC Braga
    FCSB
    VfB Stuttgart
    RB Salzburg
    Olympique Lyon
    OGC Nizza
    Panathinaikos Athen

    OSC Lille
    Dinamo Zagreb
    PAOK Saloniki
    SC Freiburg
    Brann Bergen
    AS Rom
    Roter Stern Belgrad
    Young Boys Bern
    Celta Vigo

    Ludogorets Rasgrad
    Betis Sevilla
    PAOK Saloniki
    OGC Nizza
    Celta Vigo
    Glasgow Rangers
    Ferencváros
    Young Boys Bern
    Malmö FF

    Olympique Lyon
    RB Salzburg
    PAOK Saloniki
    FC Basel
    Go Ahead Eagles
    Betis Sevilla
    Maccabi Tel-Aviv
    Young Boys Bern
    FC Utrecht

    Maccabi Tel-Aviv
    Dinamo Zagreb
    Olympique Lyon
    FC Midtjylland
    FC Bologna
    Aston Villa
    PAOK Saloniki
    SC Freiburg
    VfB Stuttgart

    Malmö FF
    Dinamo Zagreb
    Roter Stern Belgrad
    Ludogorets Rasgrad
    Panathinaikos Athen
    FC Porto
    Viktoria Pilsen
    Nottingham Forest
    KRC Genk

    FC Midtjylland
    Dinamo Zagreb
    Celtic Glasgow
    Sturm Graz
    KRC Genk
    AS Rom
    Maccabi Tel-Aviv
    Nottingham Forest
    Brann Bergen

    OGC Nizza
    AS Rom
    SC Braga
    SC Freiburg
    Go Ahead Eagles
    FC Porto
    Fenerbahce Istanbul
    Ludogorets Rasgrad
    Celta Vigo

    Nottingham Forest
    FC Porto
    Ferencváros
    FC Midtjylland
    Malmö FF
    Betis Sevilla
    SC Braga
    Sturm Graz
    FC Utrecht

    Panathinaikos Athen
    AS Rom
    Viktoria Pilsen
    Sturm Graz
    Go Ahead Eagles
    Feyenoord Rotterdam
    Ferencváros
    Young Boys Bern
    Malmö FF

    PAOK Saloniki
    Betis Sevilla
    Maccabi Tel-Aviv
    Young Boys Bern
    Brann Bergen
    OSC Lille
    Olympique Lyon
    Ludogorets Rasgrad
    Celta Vigo

    FC Porto
    Glasgow Rangers
    Roter Stern Belgrad
    OGC Nizza
    Malmö FF
    RB Salzburg
    Viktoria Pilsen
    Nottingham Forest
    FC Utrecht

    Glasgow Rangers
    AS Rom
    SC Braga
    Ludogorets Rasgrad
    KRC Genk
    FC Porto
    Ferencváros
    Sturm Graz
    Brann Bergen

    Betis Sevilla
    Feyenoord Rotterdam
    Olympique Lyon
    Nottingham Forest
    FC Utrecht
    Dinamo Zagreb
    PAOK Saloniki
    Ludogorets Rasgrad
    KRC Genk

    AS Rom
    OSC Lille
    Viktoria Pilsen
    FC Midtjylland
    VfB Stuttgart
    Glasgow Rangers
    Celtic Glasgow
    OGC Nizza
    Panathinaikos Athen

    RB Salzburg
    FC Porto
    Ferencváros
    FC Basel
    Go Ahead Eagles
    Aston Villa
    Olympique Lyon
    SC Freiburg
    FC Bologna

    Sturm Graz
    Glasgow Rangers
    Roter Stern Belgrad
    Nottingham Forest
    Brann Bergen
    Feyenoord Rotterdam
    Celtic Glasgow
    FC Midtjylland
    Panathinaikos Athen

    VfB Stuttgart
    Feyenoord Rotterdam
    Maccabi Tel-Aviv
    Young Boys Bern
    Celta Vigo
    AS Rom
    Fenerbahce Istanbul
    FC Basel
    Go Ahead Eagles

    FC Utrecht
    FC Porto
    Olympique Lyon
    Nottingham Forest
    KRC Genk
    Betis Sevilla
    Celtic Glasgow
    SC Freiburg
    Brann Bergen

    Viktoria Pilsen
    FC Porto
    Fenerbahce Istanbul
    SC Freiburg
    Malmö FF
    AS Rom
    Ferencváros
    FC Basel
    Panathinaikos Athen

    Young Boys Bern
    OSC Lille
    Olympique Lyon
    Ludogorets Rasgrad
    Panathinaikos Athen
    Aston Villa
    PAOK Saloniki
    FCSB
    VfB Stuttgart

