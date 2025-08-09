Europa League 2025/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die Europa League ist nach der Champions League der zweitgrößte Wettbewerb auf Klubebene im europäischen Fußball. Rekordsieger ist mit sieben Titeln der spanische Verein FC Sevilla, in der abgelaufenen Saison 2024/25 gewann der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur die Trophäe – zum dritten Mal in der Vereinshistorie. Der Europa-League-Sieger erhält neben dem Pokal und einer Geldprämie für die kommende Spielzeit automatisch einen Startplatz in der Champions League sowie das Recht, im UEFA-Super-Cup 2026 anzutreten. Beim Super Cup spielen traditionell die jeweiligen Sieger der Champions League und der Europa League gegeneinander.

Wann startete die Europa League 2025/26? Welche Teams sind diesmal dabei? Wie lautet der Spielplan und welche Termine sollte man sich vorab merken? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie.

Europa League 2025/26: Wann ist der Start?

Die Europa-League-Saison 2025/26 ist gleichzeitig die 55. Ausgabe des Wettbewerbs. Es handelt sich darüber hinaus um die 17. Spielzeit, seit aus dem UEFA-Pokal die UEFA Europa League wurde. Nach erfolgreicher Premiere ist es nun die zweite Saison, die im neuen Format ausgetragen wird. Ein Startdatum wurde auch schon seitens der UEFA bekannt gegeben: Am 24. September 2025 fällt der Startschuss für die neue Saison in der Europa League – mit Qualifikationsrunden im Juli und August. Das Finale ist derweil für den 20. Mai 2026 in Istanbul geplant. Ausgetragen wird das Endspiel im Tüpraş Stadyumu, dem Heimstadion des türkischen Vereins Beşiktaş Istanbul.

Spielplan und Termine der Europa League 2025/26

Auch die Rahmentermine der Europa-League-Saison 2025/26 stehen bereits fest – laut der UEFA sind allerdings noch Änderungen möglich. Insgesamt gibt es drei Qualifikationsrunden, ehe mit der Ligaphase die erste offizielle Wettbewerbsphase folgt. Diese besteht aus acht Spieltagen. Anschließend folgen die Play-offs, ehe es mit dem Achtelfinale weitergeht. Danach kommen das Viertelfinale, das Halbfinale und schließlich das Endspiel, in dem sich entscheidet, wer die Europa League gewinnt.

Hier einmal die wichtigsten Daten im Überblick:

Erste Qualifikationsrunde: 10. und 17. Juli 2025

Zweite Qualifikationsrunde: 24. und 31. Juli 2025

Dritte Qualifikationsrunde: 7. und 14. August 2025

Play-offs: 21. und 28. August 2025

Ligaphase: 24. & 25. September 2025 – 29. Januar 2026

Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026

Europa League 2025/26: Das sind die Teams

Insgesamt gehen 36 Mannschaften in der Ligaphase, der ersten offiziellen Wettbewerbsrunde, an den Start. Noch stehen nicht alle Teilnehmer fest, einige Teams sind aber bereits gesetzt. Hier ein Überblick über die Mannschaften in der Europa League 2025/26 – die Liste wird ergänzt, sobald nach den Qualifikationsrunden und Play-offs alle teilnehmenden Teams feststehen:

AS Rom

FC Porto

OSC Lille

Dinamo Zagreb

Betis Sevilla

Aston Villa

Olympique Lyon

SC Freiburg

Crystal Palace

FC Bologna

Celta Vigo

VfB Stuttgart

Go Ahead Eagles