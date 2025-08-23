Übertragung der Europa League 25/26: Wo läuft die EL im Free-TV und Stream?

Die Europa League geht zur Saison 2025/26 in eine neue Spielzeit. Der Wettbewerb ist nach der Champions League und vor der Conference League der zweithöchste Wettbewerb im europäischen Fußball. In der Europa League-Saison 2024/25 stand am Ende der Saison beim Finale im Estadio de San Mamés im spanischen Bilbao Tottenham Hotspur auf dem Siegerpodest. Die Londoner gewannen mit 1:0 gegen Manchester United. Den Siegtreffer erzielte Brennan Johnson.

Die 55. Spielzeit des Wettbewerbs wird wie im vorherigen Jahr im Ligamodus ausgespielt, an dem 36 Mannschaften teilnehmen, die jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele absolvieren. Während die besten acht Teams direkt ins Achtelfinale einziehen, müssen sich die Plätze 9 bis 24 in der K.o-Phase durchsetzen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Durch den neuen Modus kommt es insgesamt zu mehr Spielen als beim vorherigen Format.

Wie läuft die Übertragung der Europa League 2025/26 im Free-TV und Stream? Wo gibt es die Spiele zu sehen? Und wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt? Wir stellen Ihnen in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Übertragung vor.

EL-Übertragung 25/26: Die Europa League live im Free-TV und Stream

Was die Übertragung der Europa League 2025/26 angeht, so gibt es keine großen Änderungen. Wie im Vorjahr laufen sämtliche Spiele auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+. Dafür benötigen Sie ein Abonnement, das 8,99 Euro im Monat kostet. Doch auch ohne Abo können Sie in den Genuss der Europa League kommen. Auf RTL und Nitro werden donnerstags immer ausgewählte Partien im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. RTL Deutschland hat sich die vollumfänglichen Rechte für die Übertragung der UEFA Europa League und UEFA Conference League bis 2027 gesichert.

Für den besseren Überblick stellen wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal alle relevanten Informationen zur Übertragung der Europa League 2025/26 in einer Übersicht vor:

Was: Europa League 2025/26, 55. Spielzeit

Beginn: 1. Qualifikationsrunde: 10. Juli 2025, Gruppenphase: 24. September 2025

Finale: 20. Mai 2026

Finalstadion: Beşiktaş Park, Istanbul, Türkei

Mannschaften: 36

Übertragung im Free-TV: RTL, Nitro

Übertragung im Stream: RTL+

Die Qualifikation zur Europa League 2025/26

Bevor es zur Ligaphase kommt, muss vorher noch durch die drei Qualifikationsrunden sowie die Play-offs die Zusammensetzung der 36 an der Ligaphase teilnehmenden Mannschaften ermittelt werden. Das sind die Termine:

Erste Qualifikationsrunde: 10. & 17. Juli 2025

Zweite Qualifikationsrunde: 24. & 31. Juli 2025

Dritte Qualifikationsrunde: 7. & 14. August 2025

Play-offs: 21. & 28. August 2025

Europa League 2025/26: Die Ligaphase im Überblick

Ein Blick auf den Spielplan der Europa League Saison 2025/26 verrät, wie die acht Spieltage der Ligaphase terminiert sind. Diese gestalten sich wie folgt:

1. Spieltag: 24. & 25. September 2025

2. Spieltag: 2. Oktober 2025

3. Spieltag: 23. Oktober 2025

4. Spieltag: 6. November 2025

5. Spieltag: 27. November 2025

6. Spieltag: 11. Dezember 2025

7. Spieltag: 22. Januar 2026

8. Spieltag: 29. Januar 2026

Europa League 2025/26: Achtelfinale und Viertelfinale im Überblick

Nach der Liga- und der K.o-Phase verbleiben 16 Mannschaften im Wettbewerb. Achtelfinale und Viertelfinale werden dann im März beziehungsweise im April ausgespielt:

Achtelfinale: 12. & 19. März 2026

Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

Europa League 2025/26: Halbfinale und Finale im Stream

Zum Schluss finden Sie hier noch die Termine der Runde der letzten vier und des Endspiels, das in Istanbul ausgespielt wird:

Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026