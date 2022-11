Europa League: Attraktive Lose für Union Berlin und Bayer Leverkusen

In der Schweiz wurde die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. Union Berlin und Bayer Leverkusen erwischten keine einfachen Lose. Es kommt zu einem Kracher.

Drei deutsche Mannschaften sind noch im Rennen um den Titel in der Europa League. Mit dem SC Freiburg konnte ein Team den Gruppensieg erreichen und steht bereits sicher im Achtelfinale. Union Berlin und Bayer Leverkusen blicken am Montag hingegen mit Spannung in das schweizerische Nyon. Dort wurde die Zwischenrunde des europäischen Wettbewerbs ausgelost.

Europa-League-Auslosung 2022/23: Union Berlin und Bayer Leverkusen mit attraktiven Losen

Union Berlin erwischte dabei ein schweres Los. Die Eisernen treffen in der Zwischenrunde auf Ajax Amsterdam. Die Niederländer belegten in der Champions League hinter SSC Neapel und dem FC Liverpool und vor den Glasgow Rangers Rang drei in der Gruppe. Ajax ist eines der Teams mit der längsten Tradition in den europäischen Wettbewerben. Auch Bayer Leverkusen bekam einen spannenden Gegner. Der Werksklub wird auf AS Monaco treffen. Die Franzosen belegten punktgleich mit Gruppensieger Ferencváros Budapest den zweiten Rang in ihrer Europa-League-Gruppe. Einen echten Kracher hat die Europa-League-Auslosung auch zu bieten: Der FC Barcelona trifft auf Manchester United.

In der Zwischenrunde treffen die Zweitplatzierten der Gruppenphase der Europa League auf die Drittplatzierten der Gruppenphase der Champions League aufeinander, die quasi einen Wettbewerb absteigen. Die 16 Mannschaften spielen die acht Teams aus, welche den Gruppensiegern der Europa League in das Achtelfinale des Wettbewerbs folgen.

Europa League: Auslosung der Zwischenrunde im Überblick

FC Barcelona - Manchester United

- Juventus Turin - FC Nantes

- Sporting Lissabon - FC Midtjylland

- Schachtar Donezk - Stade Rennes

- Ajax Amsterdam - Union Berlin

- Bayer Leverkusen - AS Monaco

- FC Sevilla - PSV Eindhoven

- FC Salzburg - AS Rom

Europa-League 2022/23: Termine für die Zwischenrunde

Die Hinspiele der Zwischenrunde der Europa League steigen am Donnerstag, 16. Februar 2023. Genau eine Woche später, am 23. Februar 2023, wird dann in den Rückspielen die Entscheidung fallen, welche Teams den Gruppensiegern der Europa League ins Achtelfinale folgen. Die Auslosung der Achtelfinal-Duelle findet am 24. Februar statt.