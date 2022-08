Europa-League-Auslosung der Gruppen 2022: Übertragung, Termin, Teams

Heute findet die Auslosung der Gruppen in der Europa League 2022 statt. Wir haben den genauen Termin für Sie und verraten welche Teams dabei sein werden. Außerdem finden Sie hier alle Infos zur Übertragung der EL-Auslosung im TV und Live-Stream.

Nach der Champions League gilt die Europa League als der zweitwichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Der Gewinner des Turniers erhält einen Platz in der nachfolgenden Champions League Saison sowie im UEFA Super Cup. In der vergangenen Saison hat Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen und tritt deshalb ab September in der Champions League an. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften an dem europäischen Wettbewerb teil. Aus Deutschland haben sich unter anderem der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg für die Europa League 22/23 qualifiziert.

An welchem Termin findet die Auslosung der Gruppen in der Europa League 2022 statt? Wie läuft die Übertragung und welche Teams haben sich für den Wettbewerb qualifiziert? Alle Infos zur Europa League Auslosung 2022 haben wir hier für Sie.

Termin der Auslosung der Gruppen in der Europa League 2022: Wann findet die EL-Auslosung statt?

Die Auslosung der Gruppen in der Europa League Saison 22/23 findet heute, am 26. August 2022 um 13 Uhr statt. Genau wie bei der Champions League findet auch die Europa League Auslosung in Istanbul in der Türkei statt. Weitere Auslosungen in der Europa League 22/23 finden an diesen Terminen statt:

Play-offs der K.-O.-Runde: 7. November 2022

Achtelfinale: 24. Februar 2023

Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

Übertragung der Gruppen-Auslosung in der Europa League 2022: Wo läuft die Ziehung live im TV und Stream?

Die Spiele in der aktuellen Europa League Saison 22/23 werden sowohl auf RTL+ als auch auf RTL Nitro übertragen. Die Auslosung der Gruppen gibt es allerdings nur online im Live-Stream der UEFA zu sehen.

Teams in der Europa League Auslosung 2022: Welche Mannschaften sind bei dem Wettbewerb dabei?

Insgesamt sind 32 europäische Vereine im Spielplan der Europa League 2022/23 dabei. Bisher haben sich jedoch erst 16 Mannschaften für den Wettbewerb qualifiziert. Zwölf Teams qualifizieren sich direkt für die Europa League, zehn Mannschaften kommen über die Play-offs der Europa League in das Turnier und zehn weitere Teams qualifizieren sich über die dritte Qualifikationsrunde der Champions League. Sobald alle Lostöpfe und Mannschaften feststehen, informieren wir Sie hier darüber. Diese Vereine haben sich bisher qualifiziert:

Manchester United (Sechster der Premier League 2021/22)

(Sechster der 2021/22) AS Rom (Sieger der UEFA Europa Conference League 2021/22)

(Sieger der 2021/22) FC Arsenal (Fünfter der Premier League 2021/22)

(Fünfter der 2021/22) Lazio Rom (Fünfter der Serie A 2021/22)

(Fünfter der Serie A 2021/22) Sporting Braga (Vierter der Primeira Liga 2021/22)

(Vierter der Primeira Liga 2021/22) Feyenoord Rotterdam (Dritter der Eredivisie 2021/22)

(Dritter der 2021/22) Stade Rennes (Vierter der Ligue 1 2021/22)

(Vierter der Ligue 1 2021/22) AS Monaco (Verlierer der 3. Qualifikationsrunde der Champions League )

(Verlierer der 3. der ) Real Sociedad (Sechster der Primera División 2021/22)

(Sechster der Primera División 2021/22) Betis Sevilla (Sieger der Copa del Rey 2021/22)

(Sieger der 2021/22) FC Midtjylland (Verlierer der 3. Qualifikationsrunde der Champions League )

(Verlierer der 3. der ) 1. FC Union Berlin (Fünfter der Fußball-Bundesliga 2021/22)

(Fünfter der 2021/22) SC Freiburg (Sechster der Fußball-Bundesliga 2021/22)

(Sechster der 2021/22) FC Nantes (Sieger der Coupe de France 2021/22)

(Sieger der 2021/22) SK Sturm Graz (Verlierer der 3. Qualifikationsrunde der Champions League )

(Verlierer der 3. der ) Royale Union Saint-Gilloise (Verlierer der 3. Qualifikationsrunde der Champions League )

Termine in der Europa League 22/23

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 8. September 2022 und dauert bis zum 3. November 2022 an. Die K.o.-Runden starten erst 2023. Es gibt eine umfangreiche Übertragung der Europa League 2022/23 live im TV und Stream.

Das sind alle Termine im Überblick:

Gruppenphase

Spieltag 1: 8. September 2022

Spieltag 2: 15. September 2022

Spieltag 3: 6. Oktober 2022

Spieltag 4: 13. Oktober 2022

Spieltag 5: 27. Oktober 2022

Spieltag 6: 3. November 2022

K.o.-Runden

K.o.-Runden-Play-offs: 16. & 23. Februar

Achtelfinale: 9. & 16. März 2023

Viertelfinale: 13. & 20. April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023

