Europa-League-Auslosung 2025/26 heute live im TV und Stream: Wann findet die EL-Auslosung der Ligaphase statt?

Die Europa-League-Saison 2025/26 ist die 55. Spielzeit dieses Wettbewerbs. Das Turnier startete bereits am 10. Juli und erstreckt sich bis zum Endspiel in Istanbul am 20. Mai 2026. Mittlerweile ist die Qualifikation beendet, die 36 teilnehmenden Mannschaften stehen fest. Als nächstes steht die Ligaphase an, welche zur vergangenen Saison 2024/25 neu eingeführt wurde. In dieser Wettbewerbsrunde tritt jedes einzelne Team gegen acht verschiedene Gegner an. Die Konstellationen werden dabei per Losverfahren bestimmt.
Sobald alle 36 Mannschaften ihre acht Spiele absolviert haben, ziehen die acht besten Teams automatisch in die K.o.-Phase des Turniers ein. Derweil treten die Klubs auf den Rängen 9 bis 24 in den Playoffs zur K.o.-Phase gegeneinander an – auch hier entscheidet im Vorfeld wieder das Los über die Paarungen. Anschließend geht es ganz normal mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale weiter. In all diesen Runden tragen die Klubs Hin- und Rückspiele gegeneinander aus. Nur das große Finale am 20. Mai 2026 bildet wie immer eine Ausnahme. Amtierender Europa-League-Sieger ist übrigens der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.
Sie möchten mehr zur Auslosung der Ligaphase der Europa League 2025/26 erfahren? Wann und wo genau findet sie statt und wird das Event auch live im Free-TV oder Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zur EL-Auslosung haben wir hier für Sie zusammengetragen.
Europa-League-Auslosung der Ligaphase 2025/26: Termin, Uhrzeit und Datum
Mit dem Ende der Playoffs am 28. August 2025 stehen nun endgültig alle Teilnehmer der Europa-League-Saison 2025/26 fest. Bereits einen Tag später, nämlich am 29. August 2025, findet dann auch schon die Auslosung der Ligaphase in Monaco statt. Hier einmal die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
- Datum: Freitag, 29. August 2025
- Uhrzeit: ab 13 Uhr
- Dauer: ca. eine Stunde
Übertragung der EL-Auslosung der Ligaphase 2025/26 heute live im TV und Stream
Die gute Nachricht vorweg: Ja, es besteht die Möglichkeit, die Auslosung der EL-Ligaphase 2025/26 live mitzuverfolgen. Im Free-TV wird das Verfahren zwar nicht übertragen, aber die UEFA bietet auf ihrer Homepage einen kostenlosen Live-Stream ab 12.55 Uhr an, auf den Sie bei Interesse zugreifen können. Darüber hinaus gibt es auch bei der Streaming-Plattform RTL+ eine Übertragung der Auslosung im Live-Stream. RTL+ Free ist kostenlos mit eingeschränkten Inhalten, während das Abonnement RTL+ Basic 5,99 Euro monatlich kostet.
Europa-League-Auslosung der Ligaphase: Lostöpfe – wie funktioniert die Auslosung?
Die Auslosung der EL-Ligaphase funktioniert wie folgt: Die 36 Klubs werden in vier Töpfe mit je neun Vereinen aufgeteilt. Besagte Töpfe werden entsprechend der zu Beginn der Saison erstellten Koeffizientenrangliste der Klubs zusammengestellt. Jeder Mannschaft werden zwei Gegner aus jedem der vier Töpfe zugelost, jedes Team spielt außerdem gegen einen Gegner aus jedem Topf zu Hause und den anderen auswärts. Die Ziehung wird vollständig digital mithilfe einer speziellen automatisierten Software durchgeführt, zudem wird der gesamte digitale Auslosungsprozess von einem beauftragten externen Prüfer überprüft und kontrolliert.
Es gelten folgende Einschränkungen:
- Keine Duelle innerhalb eines Landes: Vereine aus demselben nationalen Verband können in der Ligaphase nicht gegeneinander antreten. Ein Beispiel: Der VfB Stuttgart darf nicht auf einen anderen deutschen Klub treffen.
- Maximal zwei Gegner aus einem Land: Eine Mannschaft kann höchstens auf zwei Teams desselben Landes treffen. Der VfB Stuttgart könnte also nicht gegen den OGC Nizza, Olympique Lyon und den OSC Lille spielen.
Die genauen Lostöpfe werden erst am Tag der Auslosung bekannt gegeben.
Termine der Europa-League-Saison 2025/26
Hier einmal der Zeitraum der Ligaphase sowie die Termine der K.o.-Runde auf einen Blick:
- Ligaphase: 24. September 2025 – 29. Januar 2026
- Achtelfinal-Playoffs: 19. und 26. Februar 2026
- Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
- Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
- Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
- Finale: 20. Mai 2026
Europa-League-Auslosung: Die Lostöpfe für die Ligaphase
Wie bereits erwähnt, sind die 36 Teams auf vier Töpfe verteilt. Der folgenden Übersicht können Sie die Aufteilung entnehmen:
Topf 1:
- AS Rom
- FC Porto
- Glasgow Rangers
- Feyenoord Rotterdam
- OSC Lille
- Dinamo Zagreb
- Real Betis
- FC Salzburg
- Aston Villa
Topf 2:
- Fenerbahce Istanbul
- SC Braga
- Roter Stern Belgrad
- Olympique Lyon
- PAOK Saloniki
- Viktoria Pilsen
- Ferencvaros Budapest
- Celtic Glasgow
- Maccabi Tel-Aviv
Topf 3:
- Young Boys Bern
- FC Basel
- FC Midtjylland
- SC Freiburg
- Ludogorets Razgrad
- Nottingham Forest
- Sturm Graz
- FCSB
- OGC Nizza
Topf 4:
- FC Bologna
- Celta Vigo
- VfB Stuttgart
- Panathinaikos Athen
- Malmö FF
- Go Ahead Eagles
- FC Utrecht
- KRC Genk
- Brann Bergen
Europa-League-Auslosung für die Ligaphase: Die Teams der Saison 2025/26
Das sind die 36 teilnehmenden Mannschaften in der EL-Ligaphase 2025/26, sortiert nach Ländern:
Belgien (1 Team)
- KRC Genk
Bulgarien (1 Team)
- Ludogorets Razgrad
Dänemark (1 Team)
- FC Midtjylland
Deutschland (2 Teams)
- VfB Stuttgart
- SC Freiburg
England (2 Teams)
- Aston Villa
- Nottingham Forest
Frankreich (3 Teams)
- OGC Nizza
- Olympique Lyon
- OSC Lille
Griechenland (2 Teams)
- Panathinaikos Athen
- PAOK Saloniki
Israel (1 Team)
- Maccabi Tel-Aviv
Italien (2 Teams)
- FC Bologna
- AS Rom
Kroatien (1 Team)
- GNK Dinamo
Niederlande (3 Teams)
- Go Ahead Eagles
- FC Utrecht
- Feyenoord Rotterdam
Norwegen (1 Team)
- Brann Bergen
Österreich (2 Teams)
- Sturm Graz
- RB Salzburg
Portugal (2 Teams)
- SC Braga
- FC Porto
Rumänien (1 Team)
- FCSB
Schottland (2 Teams)
- Celtic Glasgow
- Glasgow Rangers
Schweden (1 Team)
- Malmö FF
Schweiz (2 Teams)
- FC Basel
- Young Boys Bern
Serbien (1 Team)
- Roter Stern Belgrad
Spanien (2 Teams)
- Celta Vigo
- Real Betis
Tschechien (1 Team)
- Viktoria Pilsen
Türkei (1 Team)
- Fenerbahce Istanbul
Ungarn (1 Team)
- Ferencvaros Budapest
