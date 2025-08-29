Europa-League-Auslosung 2025/26 heute live im TV und Stream: Wann findet die EL-Auslosung der Ligaphase statt?

Die Europa-League-Saison 2025/26 ist die 55. Spielzeit dieses Wettbewerbs. Das Turnier startete bereits am 10. Juli und erstreckt sich bis zum Endspiel in Istanbul am 20. Mai 2026. Mittlerweile ist die Qualifikation beendet, die 36 teilnehmenden Mannschaften stehen fest. Als nächstes steht die Ligaphase an, welche zur vergangenen Saison 2024/25 neu eingeführt wurde. In dieser Wettbewerbsrunde tritt jedes einzelne Team gegen acht verschiedene Gegner an. Die Konstellationen werden dabei per Losverfahren bestimmt.

Sobald alle 36 Mannschaften ihre acht Spiele absolviert haben, ziehen die acht besten Teams automatisch in die K.o.-Phase des Turniers ein. Derweil treten die Klubs auf den Rängen 9 bis 24 in den Playoffs zur K.o.-Phase gegeneinander an – auch hier entscheidet im Vorfeld wieder das Los über die Paarungen. Anschließend geht es ganz normal mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale weiter. In all diesen Runden tragen die Klubs Hin- und Rückspiele gegeneinander aus. Nur das große Finale am 20. Mai 2026 bildet wie immer eine Ausnahme. Amtierender Europa-League-Sieger ist übrigens der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.

Sie möchten mehr zur Auslosung der Ligaphase der Europa League 2025/26 erfahren? Wann und wo genau findet sie statt und wird das Event auch live im Free-TV oder Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zur EL-Auslosung haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Europa-League-Auslosung der Ligaphase 2025/26: Termin, Uhrzeit und Datum

Mit dem Ende der Playoffs am 28. August 2025 stehen nun endgültig alle Teilnehmer der Europa-League-Saison 2025/26 fest. Bereits einen Tag später, nämlich am 29. August 2025, findet dann auch schon die Auslosung der Ligaphase in Monaco statt. Hier einmal die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Datum: Freitag, 29. August 2025

Uhrzeit: ab 13 Uhr

Dauer: ca. eine Stunde

Übertragung der EL-Auslosung der Ligaphase 2025/26 heute live im TV und Stream

Die gute Nachricht vorweg: Ja, es besteht die Möglichkeit, die Auslosung der EL-Ligaphase 2025/26 live mitzuverfolgen. Im Free-TV wird das Verfahren zwar nicht übertragen, aber die UEFA bietet auf ihrer Homepage einen kostenlosen Live-Stream ab 12.55 Uhr an, auf den Sie bei Interesse zugreifen können. Darüber hinaus gibt es auch bei der Streaming-Plattform RTL+ eine Übertragung der Auslosung im Live-Stream. RTL+ Free ist kostenlos mit eingeschränkten Inhalten, während das Abonnement RTL+ Basic 5,99 Euro monatlich kostet.

Europa-League-Auslosung der Ligaphase: Lostöpfe – wie funktioniert die Auslosung?

Die Auslosung der EL-Ligaphase funktioniert wie folgt: Die 36 Klubs werden in vier Töpfe mit je neun Vereinen aufgeteilt. Besagte Töpfe werden entsprechend der zu Beginn der Saison erstellten Koeffizientenrangliste der Klubs zusammengestellt. Jeder Mannschaft werden zwei Gegner aus jedem der vier Töpfe zugelost, jedes Team spielt außerdem gegen einen Gegner aus jedem Topf zu Hause und den anderen auswärts. Die Ziehung wird vollständig digital mithilfe einer speziellen automatisierten Software durchgeführt, zudem wird der gesamte digitale Auslosungsprozess von einem beauftragten externen Prüfer überprüft und kontrolliert.

Es gelten folgende Einschränkungen:

Keine Duelle innerhalb eines Landes: Vereine aus demselben nationalen Verband können in der Ligaphase nicht gegeneinander antreten. Ein Beispiel: Der VfB Stuttgart darf nicht auf einen anderen deutschen Klub treffen.

Maximal zwei Gegner aus einem Land: Eine Mannschaft kann höchstens auf zwei Teams desselben Landes treffen. Der VfB Stuttgart könnte also nicht gegen den OGC Nizza, Olympique Lyon und den OSC Lille spielen.

Die genauen Lostöpfe werden erst am Tag der Auslosung bekannt gegeben.

Termine der Europa-League-Saison 2025/26

Hier einmal der Zeitraum der Ligaphase sowie die Termine der K.o.-Runde auf einen Blick:

Ligaphase: 24. September 2025 – 29. Januar 2026

Achtelfinal-Playoffs: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026

Europa-League-Auslosung: Die Lostöpfe für die Ligaphase

Wie bereits erwähnt, sind die 36 Teams auf vier Töpfe verteilt. Der folgenden Übersicht können Sie die Aufteilung entnehmen:

Topf 1:

AS Rom

FC Porto

Glasgow Rangers

Feyenoord Rotterdam

OSC Lille

Dinamo Zagreb

Real Betis

FC Salzburg

Aston Villa

Topf 2:

Fenerbahce Istanbul

SC Braga

Roter Stern Belgrad

Olympique Lyon

PAOK Saloniki

Viktoria Pilsen

Ferencvaros Budapest

Celtic Glasgow

Maccabi Tel-Aviv

Topf 3:

Young Boys Bern

FC Basel

FC Midtjylland

SC Freiburg

Ludogorets Razgrad

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

OGC Nizza

Topf 4:

FC Bologna

Celta Vigo

VfB Stuttgart

Panathinaikos Athen

Malmö FF

Go Ahead Eagles

FC Utrecht

KRC Genk

Brann Bergen

Europa-League-Auslosung für die Ligaphase: Die Teams der Saison 2025/26

Das sind die 36 teilnehmenden Mannschaften in der EL-Ligaphase 2025/26, sortiert nach Ländern:

Belgien (1 Team)

KRC Genk

Bulgarien (1 Team)

Ludogorets Razgrad

Dänemark (1 Team)

FC Midtjylland

Deutschland (2 Teams)

VfB Stuttgart

SC Freiburg

England (2 Teams)

Aston Villa

Nottingham Forest

Frankreich (3 Teams)

OGC Nizza

Olympique Lyon

OSC Lille

Griechenland (2 Teams)

Panathinaikos Athen

PAOK Saloniki

Israel (1 Team)

Maccabi Tel-Aviv

Italien (2 Teams)

FC Bologna

AS Rom

Kroatien (1 Team)

GNK Dinamo

Niederlande (3 Teams)

Go Ahead Eagles

FC Utrecht

Feyenoord Rotterdam

Norwegen (1 Team)

Brann Bergen

Österreich (2 Teams)

Sturm Graz

RB Salzburg

Portugal (2 Teams)

SC Braga

FC Porto

Rumänien (1 Team)

FCSB

Schottland (2 Teams)

Celtic Glasgow

Glasgow Rangers

Schweden (1 Team)

Malmö FF

Schweiz (2 Teams)

FC Basel

Young Boys Bern

Serbien (1 Team)

Roter Stern Belgrad

Spanien (2 Teams)

Celta Vigo

Real Betis

Tschechien (1 Team)

Viktoria Pilsen

Türkei (1 Team)

Fenerbahce Istanbul

Ungarn (1 Team)

Ferencvaros Budapest