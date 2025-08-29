Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Europa League Auslosung Ligaphase 25/26 live im TV und Stream: Übertragung heute, Termin, Uhrzeit, Teams, Lostöpfe

EL-Saison 2025/26

Europa-League-Auslosung 2025/26 heute live im TV und Stream: Wann findet die EL-Auslosung der Ligaphase statt?

Heute findet die Auslosung zur Ligaphase der Europa League 2025/26 statt. Alle Infos rund um Übertragung, Teams, Termin und Uhrzeit gibt es hier.
Von Lea Selin Thomas
    • |
    • |
    • |
    Die EL-Auslosung der Ligaphase 25/26 findet Ende August statt. Alle wichtigen Infos rund um Übertragung im TV oder Stream, Teams, Lostöpfe sowie Termin und Uhrzeit finden Sie hier.
    Die EL-Auslosung der Ligaphase 25/26 findet Ende August statt. Alle wichtigen Infos rund um Übertragung im TV oder Stream, Teams, Lostöpfe sowie Termin und Uhrzeit finden Sie hier. Foto: picture alliance, dpa / Jan Woitas

    Die Europa-League-Saison 2025/26 ist die 55. Spielzeit dieses Wettbewerbs. Das Turnier startete bereits am 10. Juli und erstreckt sich bis zum Endspiel in Istanbul am 20. Mai 2026. Mittlerweile ist die Qualifikation beendet, die 36 teilnehmenden Mannschaften stehen fest. Als nächstes steht die Ligaphase an, welche zur vergangenen Saison 2024/25 neu eingeführt wurde. In dieser Wettbewerbsrunde tritt jedes einzelne Team gegen acht verschiedene Gegner an. Die Konstellationen werden dabei per Losverfahren bestimmt.

    Sobald alle 36 Mannschaften ihre acht Spiele absolviert haben, ziehen die acht besten Teams automatisch in die K.o.-Phase des Turniers ein. Derweil treten die Klubs auf den Rängen 9 bis 24 in den Playoffs zur K.o.-Phase gegeneinander an – auch hier entscheidet im Vorfeld wieder das Los über die Paarungen. Anschließend geht es ganz normal mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale weiter. In all diesen Runden tragen die Klubs Hin- und Rückspiele gegeneinander aus. Nur das große Finale am 20. Mai 2026 bildet wie immer eine Ausnahme. Amtierender Europa-League-Sieger ist übrigens der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.

    Sie möchten mehr zur Auslosung der Ligaphase der Europa League 2025/26 erfahren? Wann und wo genau findet sie statt und wird das Event auch live im Free-TV oder Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zur EL-Auslosung haben wir hier für Sie zusammengetragen.

    Europa-League-Auslosung der Ligaphase 2025/26: Termin, Uhrzeit und Datum

    Mit dem Ende der Playoffs am 28. August 2025 stehen nun endgültig alle Teilnehmer der Europa-League-Saison 2025/26 fest. Bereits einen Tag später, nämlich am 29. August 2025, findet dann auch schon die Auslosung der Ligaphase in Monaco statt. Hier einmal die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

    • Datum: Freitag, 29. August 2025
    • Uhrzeit: ab 13 Uhr
    • Dauer: ca. eine Stunde

    Übertragung der EL-Auslosung der Ligaphase 2025/26 heute live im TV und Stream

    Die gute Nachricht vorweg: Ja, es besteht die Möglichkeit, die Auslosung der EL-Ligaphase 2025/26 live mitzuverfolgen. Im Free-TV wird das Verfahren zwar nicht übertragen, aber die UEFA bietet auf ihrer Homepage einen kostenlosen Live-Stream ab 12.55 Uhr an, auf den Sie bei Interesse zugreifen können. Darüber hinaus gibt es auch bei der Streaming-Plattform RTL+ eine Übertragung der Auslosung im Live-Stream. RTL+ Free ist kostenlos mit eingeschränkten Inhalten, während das Abonnement RTL+ Basic 5,99 Euro monatlich kostet.

    Europa-League-Auslosung der Ligaphase: Lostöpfe – wie funktioniert die Auslosung?

    Die Auslosung der EL-Ligaphase funktioniert wie folgt: Die 36 Klubs werden in vier Töpfe mit je neun Vereinen aufgeteilt. Besagte Töpfe werden entsprechend der zu Beginn der Saison erstellten Koeffizientenrangliste der Klubs zusammengestellt. Jeder Mannschaft werden zwei Gegner aus jedem der vier Töpfe zugelost, jedes Team spielt außerdem gegen einen Gegner aus jedem Topf zu Hause und den anderen auswärts. Die Ziehung wird vollständig digital mithilfe einer speziellen automatisierten Software durchgeführt, zudem wird der gesamte digitale Auslosungsprozess von einem beauftragten externen Prüfer überprüft und kontrolliert.

    Es gelten folgende Einschränkungen:

    • Keine Duelle innerhalb eines Landes: Vereine aus demselben nationalen Verband können in der Ligaphase nicht gegeneinander antreten. Ein Beispiel: Der VfB Stuttgart darf nicht auf einen anderen deutschen Klub treffen.
    • Maximal zwei Gegner aus einem Land: Eine Mannschaft kann höchstens auf zwei Teams desselben Landes treffen. Der VfB Stuttgart könnte also nicht gegen den OGC Nizza, Olympique Lyon und den OSC Lille spielen.

    Die genauen Lostöpfe werden erst am Tag der Auslosung bekannt gegeben.

    Termine der Europa-League-Saison 2025/26

    Hier einmal der Zeitraum der Ligaphase sowie die Termine der K.o.-Runde auf einen Blick:

    • Ligaphase: 24. September 2025 – 29. Januar 2026
    • Achtelfinal-Playoffs: 19. und 26. Februar 2026
    • Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
    • Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
    • Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
    • Finale: 20. Mai 2026

    Europa-League-Auslosung: Die Lostöpfe für die Ligaphase

    Wie bereits erwähnt, sind die 36 Teams auf vier Töpfe verteilt. Der folgenden Übersicht können Sie die Aufteilung entnehmen:

    Topf 1:

    • AS Rom
    • FC Porto
    • Glasgow Rangers
    • Feyenoord Rotterdam
    • OSC Lille
    • Dinamo Zagreb
    • Real Betis
    • FC Salzburg
    • Aston Villa

    Topf 2:

    • Fenerbahce Istanbul
    • SC Braga
    • Roter Stern Belgrad
    • Olympique Lyon
    • PAOK Saloniki
    • Viktoria Pilsen
    • Ferencvaros Budapest
    • Celtic Glasgow
    • Maccabi Tel-Aviv

    Topf 3:

    • Young Boys Bern
    • FC Basel
    • FC Midtjylland
    • SC Freiburg
    • Ludogorets Razgrad
    • Nottingham Forest
    • Sturm Graz
    • FCSB
    • OGC Nizza

    Topf 4:

    • FC Bologna
    • Celta Vigo
    • VfB Stuttgart
    • Panathinaikos Athen
    • Malmö FF
    • Go Ahead Eagles
    • FC Utrecht
    • KRC Genk
    • Brann Bergen

    Europa-League-Auslosung für die Ligaphase: Die Teams der Saison 2025/26

    Das sind die 36 teilnehmenden Mannschaften in der EL-Ligaphase 2025/26, sortiert nach Ländern:

    Belgien (1 Team)

    • KRC Genk

    Bulgarien (1 Team)

    • Ludogorets Razgrad

    Dänemark (1 Team)

    • FC Midtjylland

    Deutschland (2 Teams)

    • VfB Stuttgart
    • SC Freiburg

    England (2 Teams)

    • Aston Villa
    • Nottingham Forest

    Frankreich (3 Teams)

    • OGC Nizza
    • Olympique Lyon
    • OSC Lille

    Griechenland (2 Teams)

    • Panathinaikos Athen
    • PAOK Saloniki

    Israel (1 Team)

    • Maccabi Tel-Aviv

    Italien (2 Teams)

    • FC Bologna
    • AS Rom

    Kroatien (1 Team)

    • GNK Dinamo

    Niederlande (3 Teams)

    • Go Ahead Eagles
    • FC Utrecht
    • Feyenoord Rotterdam

    Norwegen (1 Team)

    • Brann Bergen

    Österreich (2 Teams)

    • Sturm Graz
    • RB Salzburg

    Portugal (2 Teams)

    • SC Braga
    • FC Porto

    Rumänien (1 Team)

    • FCSB

    Schottland (2 Teams)

    • Celtic Glasgow
    • Glasgow Rangers

    Schweden (1 Team)

    • Malmö FF

    Schweiz (2 Teams)

    • FC Basel
    • Young Boys Bern

    Serbien (1 Team)

    • Roter Stern Belgrad

    Spanien (2 Teams)

    • Celta Vigo
    • Real Betis

    Tschechien (1 Team)

    • Viktoria Pilsen

    Türkei (1 Team)

    • Fenerbahce Istanbul

    Ungarn (1 Team)

    • Ferencvaros Budapest
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden