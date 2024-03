Auslosung fürs Europa League Viertelfinale 2023/24: Termin, Übertragung und Teams

Die Paarungen für das Viertelfinale der Europa League 2023/24 werden ausgelost. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream sowie Teams und Lostöpfe.

Die Europa League Saison 2023/24 ist im vollen Gange und laut dem Spielplan der Europa League 2023/24 steht ab dem 11. April 2024 das Viertelfinale des Turniers an. Damit klar ist, welche Mannschaft dort gegen welchen Gegner antritt, müssen zunächst aber die Begegnungen ausgelost werden.

Sie wollen wissen, wann genau die Auslosung stattfindet, wie man sie verfolgen kann und welche Mannschaften sich überhaupt qualifiziert haben? Hier gibt es alle Informationen rund um den Termin, die Übertragung live im TV und Stream, die Teams und die Lostöpfe.

Termin für die Auslosung des Europa League Viertelfinale 2023/24

Den Termin für die Auslosung der Begegnungen im Europa League Viertelfinale hat die UEFA auf Mitte März gelegt. Genauer genommen findet sie am Freitag, dem 15. März statt. Los geht es um 13 Uhr deutscher Zeit.

Die Auslosung findet im Haus des europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz statt, denn hier ist der Verbandssitz der UEFA. Bevor die Begegnungen in der Europa League ausgelost werden, werden hier am gleichen Tag um 12 Uhr die Paarungen für die Champions League gezogen.

Übertragung der Auslosung live im TV und Stream

Die UEFA überträgt die Auslosung der Viertelfinalpartien der Europa League im hauseigenen Stream - genau wie bei der Auslosung zur Europa League K.o-Runde 2023/24. Zu finden ist der Live-Stream unter uefa.com.

Außerdem bietet auch der Pay-TV Sender Sky eine Übertragung im Stream an: Auf der Seite skysport.de und in der Sky Sport App kann man die Auslosung ebenfalls live verfolgen. Auch das hauseigene Programm Sky Sport News überträgt die Auslosung aller Wahrscheinlichkeit nach - schließlich konnte man hier auch schon die Auslosung der K.o.-Runde und des Achtelfinales verfolgen.

Übrigens: Auch für die Übertragung der Spiele der Europa League 2023/24 kann man auf Streamingangebote zurückgreifen. Die Rechte für die Übertragung der Liga in Deutschland hat sich in diesem Jahr die RTL-Sendergruppe gesichert. Einige wenige Europa League Spiele sind damit im Free-TV zu sehen - für den Großteil muss man allerdings auf den kostenpflichtigen Teil des hauseigenen Streamingdienstleisters RTL+ zurückgreifen.

Teams und Lostöpfe bei der Auslosung des Europa League Viertelfinale 2023/24

Die genaue Zusammensetzung der Lostöpfe wird am Tag der Auslosung, dem 15. März 2024, auf der Homepage der UEFA bekanntgegeben. Ab 9 Uhr deutscher Zeit findet man dort die Setzliste, mögliche Paarungen sowie Informationen zum genauen Ablauf der Auslosung. Einschränkungen hinsichtlich bestimmter Konstellationen gibt es bei der Auslosung des Viertelfinales übrigens nicht mehr - es kann also beispielsweise auch passieren, dass zwei deutsche Vereine aufeinandertreffen.

Nachdem in der Auslosung dann festgelegt wurde, welche Teams im Europa League Viertelfinale aufeinandertreffen, findet das Viertelfinal-Hinspiel am 11. April und das Viertelfinal-Rückspiel am 18. April statt. Halbfinal Hin- und Rückspiel sind für den 2. und den 9. Mai angesetzt. Und zum Abschluss der Europa League Saison 2023/24 wird das Finale am 22. Mai 2024 ausgetragen. Spielstätte für die entscheidende Partie ist in diesem Jahr das Aviva Stadion in Dublin.