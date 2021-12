Auslosung zur Europa League K.o.-Runde: Übertragung im TV oder Stream, Termin, Uhrzeit, Teams

Europa League 2021/22: Am 13. Dezember werden die K.o-Runden-Play-offs ausgelost. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit und Teams. Welche Neuerungen gibt es dieses Jahr?

Die Auslosung der Europa-League-K.o-Runden 2021/22 findet am 13. Dezember statt. Mit dabei sind die 16 besten Mannschaften des Tournirs. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um die Auslosung der Partien, die Übertragung live im TV und Stream sowie Termin, Uhrzeit und Teams.

K.o.-Runden der Europa League 2021/22: Wann werden die Lose gezogen?

Die Auslosung der Play-offs findet am Montag, dem 13. Dezember 2021, im schweizerischen Nyon statt. Die Loszeremonie beginnt um 13.00 Uhr, kurz nach der Achtelfinal-Auslosung der Champions League, im Hauptsitz der UEFA.

Europa League 2021/22: Wie wird die Auslosung der K.o-Runden-Play-offs in TV und Live-Stream übertragen?

Die K.o.-Runden-Auslosung zur Europa League 2021/22 wird nicht im Free-TV übertragen. Sie können die Los-Zeremonie aber trotzdem live verfolgen. Eine Möglichkeit ist es, über diese Website den kostenlosen Live-Stream der UEFA zu nutzen.

Alternativ können Sie die Live-Übertragung von dem Streaming-Anbieter RTL+ ansehen. Hierfür benötigen Sie jedoch ein Nutzerkonto, welches nach einem kostenlosen Probemonat monatlich 4,99 Euro kostet.

Als dritte Möglichkeit, können Sie die Auslosung auch über Sky Sport auf der Webseite oder in der App live mitverfolgen. Eine Sky Mitgliedschaft ist ebenfalls kostenpflichtig.

Welche Teams sind bei der EL 2021/22 im Lostopf für die K.o.-Runden-Play-offs?

Qualifiziert für die K.o-Runden-Spiele sind die 16 besten Teams der Europa League 21/22. In den Lostöpfen sind acht Tabellenzweite aus der Gruppenphase (gesetzte Teams) und acht Tabellendritte aus der Gruppenphase (ungesetzte Teams). Bisher sind mit dem BVB und RB Leipzig zwei deutsche Teams dabei.

Gesetzte Teams:

Real Betis Sevilla ( ESP )

( ) Real Sociedad San Sebastian ( ESP )

( ) Glasgow Rangers (SCO)

(SCO) SSC Neapel (ITA)

(ITA) Lazio Rom (ITA)

(ITA) Olympiakos Piräus (GRE)

(GRE) Sporting Braga (POR)

(POR) Dinamo Zagreb (CRO)

Ungesetzte Teams:

Borussia Dortmund (GER)

(GER) RB Leipzig (GER)

(GER) FC Barcelona ( ESP )

( ) FC Sevilla ( ESP )

( ) Sheriff Tiraspol (MDA)

(MDA) Zenit St. Petersburg (RUS)

(RUS) FC Porto (POR)

(POR) Atalanta Bergamo (ITA)

Die Spin-offs der Europa League 2021/22: Das ist neu

In diesem Jahr gibt es das erste mal die dem Achtelfinale vorgeschalteten Play-offs. Bisher folgte auf den Abschluss der Gruppenphase das Sechzehntelfinale. Doch durch die Verkleinerung der EL-Gruppenphase auf 32 Mannschaften in acht Gruppen sind nun bloß noch 24 Teams in der K.o.-Phase.

Die acht Gruppensieger haben es bereits in das Achtefinale geschafft. Die restlichen 16 Teams müssen in den Play-offs erneut gegeneinander antreten und um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.

Genau wie bei der Champions League, ist auch bei der EL seit dieser Saison die "Auswärtstorregel" nicht mehr wirksam. Wenn es also nach dem Hin- und Rückspiel immer noch unentschieden steht, folgt die Verlängerung und wenn dann immer noch kein Sieger feststeht, das Elfmeterschießen.

Die nächsten Termine der Europa League 21/22:

K.-o.-Phase der EL 21/22:

17. und 24. Februar 2022: Runde der letzten 32

10. und 17. März 2022: Achtelfinale

7. und 14. April 2022: Viertelfinale

28. Mai und 5. Mai 2022: Halbfinale

18. Mai 2022: Endspiel

