Europa League

vor 31 Min.

Europa League Finale 2022: Termin und Übertragung

Lucas Ocampos (M) vom FC Sevilla gegen Gavi (l) vom FC Barcelona. Der FC Sevilla richtet das Europa League Finale 2022 aus. An welchem Termin findet das Endspiel statt? Wo ist es im Free-TV und Stream zu sehen? Das und mehr weiß dieser Artikel.

Am 18. Mai 2022 steigt das Endspiel der UEFA Europa League in Sevilla. Es bildet den Höhepunkt der Saison 2021/22. Alles, was Sie dazu wissen müssen, hält dieser Artikel für Sie bereit.