Qarabag gegen Leverkusen: Übertragung der Europa League heute live im Free-TV?

Europa League: Leverkusen trifft auf Qarabag - wer überträgt das Spiel? Lesen Sie hier alles Wissenswerte zu Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream.

Leverkusen gegen Qarabag in der Europa League - am vierten Spieltag der Vorrunde muss Bayer nach Aserbaidschan reisen. Einen Spieltag zuvor gab es die Begegnung schon einmal: Die Mannschaft um Wirtz, Boniface und Xhaka konnte das Spiel hoch gewinnen: Mit einem 5:1-Kantersieg in der BayArena hat die Werkself Qarabag Agdam nach Hause geschickt.

Bereits am ersten Spieltag hat Bayer 04 Leverkusen zu Hause einen klaren Sieg einfahren können: 4:0 hieß es am Ende gegen den schwedischen Club BK Häcken. Auch im zweiten Spiel der Gruppenphase haben die Leverkusener drei Punkte mitnehmen können: Gegen den norwegischen Verein Molde FK holten sie einen 2:1-Auswärtssieg.

Ohne Punktverlust nach drei Spielen steht Bayer damit auf dem ersten Platz der Gruppe H in der Europa League Saison 23/24. Ihr Gegner Qarabag Agdam folgt auf Rang zwei mit sechs Punkten - vor Molde, die aktuell drei Zähler auf ihrem Konto haben, und dem BK Häcken. Die Schweden haben bis jetzt alle drei Spiele verloren.

Qarabag gegen Bayer Leverkusen in der Europa League: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Das Spiel Qarabag gegen Bayer beginnt am Donnerstag, dem 9. November 2023, um 18.45 Uhr. Schauplatz der Partie ist das Tofiq-Bakhramov-Stadium in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Dort hat die Werkself die Möglichkeit, ihre bislang tadellose Bilanz weiter auszubauen.

Auf dem Spielplan der Europa League 23/24 sind die Termine aller Spieltage jederzeit einsehbar.

Qarabag gegen Leverkusen live im TV und Stream - EL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die Europa League 23/24 liegen bei einem Anbieter - anders als in der Bundesliga oder der Champions League. Um verschiedene CL- oder Ligapartien sehen zu können, muss man als Fußballfan mehrere Abonnements bezahlen. Das ist bei der Europa League nicht so: Die Rechte hat sich exklusiv der Free-TV-Sender RTL gesichert.

Das Spiel Qarabag Agdam gegen Leverkusen wird somit auch von RTL gezeigt - allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Die EL-Partie wird vom sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ übertragen. Mit dem Season Pass kann man die Europa League, die Conference League und auch die NFL live verfolgen. Für 10 Monate ist dieser Pass für 44,90 Euro erhältlich. Danach zahlt man für jeden weiteren Monat 6,99 Euro.

Im Free-TV läuft das Spiel nicht.

Spiel: Qarabag Agdam - Bayer 04 Leverkusen , Gruppenphase, Gruppe H, Spieltag 4 von 6, UEFA Europa League 2023/24

Qarabag Agdam - , Gruppenphase, Gruppe H, Spieltag 4 von 6, 2023/24 Datum: Donnerstag, 9. November 2023

Donnerstag, 9. November 2023 Uhrzeit : 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Tofiq-Bakhramov-Stadium, Baku



Tofiq-Bakhramov-Stadium, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zum EL-Spiel Qarabag gegen Leverkusen

Ist einem das Angebot von RTL zu teuer oder hat man keine Möglichkeit, das Spiel zwischen Qarabag Agdam und Bayer 04 Leverkusen live anzuschauen, bieten wir einen Alternativ-Service: Mit unserem Live-Ticker werden Sie über alle Tore, Auswechslungen sowie Gelben und Roten Karten fortlaufend informiert. Außerdem lesen Sie hier alle wichtigen Spielmomente.

Qarabag Agdam gegen Bayer Leverkusen: Bilanz

Bislang haben die beiden Teams außer am 26. Oktober 2023, dem dritten Spieltag der Gruppenphase in der diesjährigen Europa League Saison, noch nicht gegeneinander gespielt - wie es auf fussballdaten.de heißt. Damit steht ein Sieg für die Werkself zu Buche.