Größtes Sandbahnrennen seit 35 Jahren: EM-Finale im Haunstetter Stadion

Die größte Motorsportveranstaltung der letzten 35 Jahre steht dem AMC Haunstetten Ende September ins Haus. Der Verein, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, erhielt aus diesem Grund auch den Zuschlag, das europäische Finale im Seitenwagenrennen auf der Haunstetter Sandbahn auszutragen. So können die Augsburger den Motorsportfans ein furioses Rennwochenende anbieten, da am Sonntag, 28. September, nicht nur die internationale Gespann-Elite anreist, sondern am Samstag, 27. September, der ADAC-Bayern-Cup für den Motorsportnachwuchs stattfindet – gewissermaßen als Auftakt und Vorbereitung auf das EM-Finale.

75 Jahre Automotorsportclub Haunstetten – dieses Jubiläum hat für die Mitglieder einen ganz besonderen Stellenwert. „Wir sind stolz darauf, dass wir den Verein 75 Jahre am Leben gehalten haben“, sagt etwa Erich Scheunemann, eines der verdientesten Mitglieder, der in den verschiedensten Funktionen schon für den Verein tätig war. Als Fahrer, als Vorsitzender, als Rennleiter und als Organisator hinter den Kulissen. Mittlerweile hat bei den traditionsreichen Sandbahnrennen in Haunstetten sein Sohn Tim als ausgebildeter FIM-Rennleiter die Verantwortung über die sportlichen Wettkämpfe übernommen, doch Erich Scheunemann selbst ist immer noch dort im Einsatz, wo er gerade gebraucht wird.

Früher wurden die Sandbahnrennen auf der grünen Wiese ausgetragen

Entsprechend stark liegt ihm die Historie des Vereins am Herzen. Er erzählt von Zeiten, als unter dem ehemaligen Vorsitzenden Michael Wagner noch Sportplatzrennen auf der grünen Wiese oder im Wald veranstaltet wurden, „was heute einfach unvorstellbar ist“, ergänzt Erich Scheunemann mit einem Schmunzeln. Oder später, als man in den 90er Jahren schon einmal die Ehre hatte, das EM-Finale auf der Augsburger Bahn auszutragen. „Es ist schön, dass wir seitdem immer Leute gefunden haben, die den Verein und die Veranstaltungen weiterführen“, sagt Scheunemann.

Für Motorsportfans gibt es ein begehbares Fahrerlager

Er selbst ist wie ein gutes Dutzend Mitglieder in die Organisation des großen Jubiläums-Rennsportwochenendes eingebunden. „Wir kämpfen an allen Fronten“, sagt Scheunemann mit Blick auf die zahlreichen Vorschriften und Auflagen, aber auch die dringend nötigen privaten Kontakte, um Sponsoren und Unterstützer für eine solche internationale Veranstaltung zu gewinnen. Umso mehr freuen sich Scheunemann senior und junior, dass sich mittlerweile auch viele engagierte, junge Leute gefunden haben, die sie bei der Organisation unterstützen. Die Flyer entwerfen, die Internetseite betreuen oder bei den Vorbereitungen im Stadion helfen, wo es trotz aller Auflagen auch wieder ein für die Fans begehbares Fahrerlager geben wird. Dort werden Motorsportliebhaber unter anderem auch auf den Lokalmatador des AMC Haunstetten, Gespannfahrer Markus Brandhofer, treffen.

Der Klub schätzt es sehr, dass Brandhofer ausschließlich für den AMCH fährt und dem Verein seit vielen Jahren die Treue hält. Er ist das internationale Aushängeschild, weshalb in Augsburg die Freude groß ist, dass er mit seiner niederländischen Beifahrerin Sandra Mollema seit längerer Zeit schon für das EM-Finale qualifiziert ist. Die deutsche Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr hat dem Gespann die Startberechtigung beschert. „Als wir vor zwei Jahren die Veranstaltung bekommen haben, haben wir nicht gewusst, ob das klappt. Es hätte ja auch eine Verletzung dazwischenkommen können. So aber ist es eine tolle Sache, dass Markus Brandhofer zu Hause in einem Grand Prix an den Start gehen kann. Er ist hier bei allen Leuten beliebt“, schwärmt Erich Scheunemann von seinem Ausnahmesportler.

Lokalmatador Markus Brandhofer startet mit Beifahrerin Sandra Mollema

Zu den Favoriten auf den Europameister-Titel gehört allerdings auch der amtierende deutsche Seitenwagenmeister Markus Venus vom RSC Pfarrkirchen mit seinem Beifahrer Markus Eibl. Acht deutsche Meistertitel hat Venus bereits eingefahren. Das EM-Semifinale in Frankreich dominierte das Duo souverän mit fünf Laufsiegen. Doch auch der Rest des Teilnehmerfeldes im EM-Finale kann sich sehen lassen. Insgesamt gehen zwölf Gespanne an den Start, zwölf Läufe sind zu absolvieren. Die vier punktbesten Gespanne gehen direkt ins A-Finale. Aber auch die Soloklasse ist exquisit besetzt – sowohl die internationale Klasse Solo A mit Fahrern wie dem deutschen Starter Martin Smolinski und dem Niederländer Dave Mejerink als auch die Solo B mit den nationalen Fahrern Tim Wiedera, Marvin Katt, Dennis Helfer, Marlon Hegener, Markus Czekely und Sebastian Adorjan.

So ist am 28. September ein intensiver EM-Finaltag zu erwarten. Er beginnt für das Publikum um 11 Uhr mit den Trainingsläufen, bevor um 12.50 Uhr die Rennen starten. Am Samstag, 27. September, geht der Renntag beim ADAC-Bayern-Cup ähnlich los. Am Vormittag laufen die Trainingseinheiten der Junioren A und B sowie C/D und im Flattrack. Auch die Jugendgruppe des AMC Haunstetten und des MSC Olching werden im Rahmenprogramm mehrfach im Einsatz sein.

Tickets und weitere Informationen sind erhältlich unter www.amc-haunstetten.de