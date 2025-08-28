Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Europameisterschaft: Dressur-EM: Gold für das deutsche Team

Europameisterschaft

Dressur-EM: Gold für das deutsche Team

Das deutsche Team startet bei der Europameisterschaft schwach. Dennoch reicht es zu Gold, weil auf die beste Reiterin der Welt wieder Verlass ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ingrid Klimke zeigte bei der EM keinen guten Auftritt.
    Ingrid Klimke zeigte bei der EM keinen guten Auftritt. Foto: Stefan Lafrentz/dpa

    Die deutsche Mannschaft hat bei den Dressur-Europameisterschaften die Gold-Medaille gewonnen. Das Quartett um Rekordreiterin Isabell Werth mit der Stute Wendy siegte im französischen Crozet  vor Großbritannien. Damit gelang die Revanche, denn vor zwei Jahren beim EM-Heimspiel im westfälischen Riesenbeck hatte das britische Team Gold gewonnen.

    Zum deutschen Quartett gehörten außerdem Katharina Hemmer mit Denoix, Ingrid Klimke mit Vayron und Frederic Wandres mit Bluetooth. Um weitere Medaillen geht es am Freitag und Sonntag in den Einzelwertungen Grand Prix Special und Kür.

    Katharina Hemmer überzeugte bei ihrem ersten EM-Ritt.
    Katharina Hemmer überzeugte bei ihrem ersten EM-Ritt. Foto: Stefan Lafrentz/Sportfotos Lafrentz/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden