Großes Hockey-Finale: Klassiker, Revanche und volle Hütte

Jedes Jahr ein Endspiel. Unter Bundestrainer André Henning feiert der Deutsche Hockey-Bund wieder regelmäßig Erfolge nach langer titelloser Zeit. Erst der WM-Sieg 2023, dann Silber bei den Olympischen Spielen 2024 und nun das EM-Finale 2025 in Mönchengladbach. Gegen die Niederlande. Weltmeister gegen Olympiasieger. «Das ist ein absolutes Traum-Finale. Es wird hier eine unglaubliche Stimmung geben. Ich hoffe, dass wir wieder die Hütte anzünden können und die Hölle aus diesem Stadion machen», sagte der Bundestrainer vor dem Titel-Duell am Samstag (18.00 Uhr/Magenta TV).

Feiertag im Hockey-Park

Nach dem hart erarbeiteten 4:1 im Halbfinale gegen Spanien erlebte der Hockey-Park seinen bisherigen Stimmungs-Höhepunkt am siebten EM-Tag. Die gut 8.000 Zuschauer erhoben sich und feierten ihr Team mit Gesängen und einer Lautstärke, die man hier sonst nur aus dem einen Steinwurf entfernten Borussia-Park kennt. Das sei für die Spieler vielleicht ein im Leben einmaliges Erlebnis, sagte Henning: «Eine deutsche Mannschaft im Finale bei einer Heim-EM gegen Holland in diesem Stadion.»

Mittendrin in der Jubelschar war Mats Grambusch, der in seinem letzten Länderspiel ein EM-Finale gegen den großen Rivalen spielt. «Das ganze Turnier ist für mich besonders», sagte der Kapitän und gebürtige Mönchengladbacher, der seine Karriere am Samstag nach dem 218. Länderspiel vor seiner Haustür beenden wird. «2011 habe ich die EM als kleiner Knirps noch verpasst, jetzt stehe ich hier und darf 14 Jahre später noch einmal eine EM in meinem allerletzten Spiel gegen die Holländer spielen, das ist ein Traum, überragend.»

Auf Peillat ist Verlass

Zuvor hatte der Kapitän wieder wesentlich zum Sieg beigetragen und auch einen Treffer gegen die Spanier erzielt. Mit zwei Torerfolgen war Gonzalo Peillat wieder ein sicherer Schütze. Er ist mit sechs Treffern bester Torjäger im Team. Den vierten Treffer zum Sieg steuerte Thies Prinz bei. «Das war eine begeisternde Leistung. Es war wirklich ein Spiel mit Sternchen», befand Bundestrainer Henning. Die Niederländer gewannen zuvor ihr Halbfinale gegen Frankreich souverän mit 3:1 und kamen im vierten Turnierspiel zum vierten Sieg.

Deutschland ist nach bislang 19 Europameisterschaften Rekordsieger mit acht Titeln. Die Niederländer haben sieben, sind Titelverteidiger und konnten vier der fünf letzten EM-Turniere gewinnen. «Das ist eine sehr stabile Mannschaft, die alles hat, was man im Hockey braucht. Aber das haben wir auch», sagte Grambusch.

«Wir wollen den Titel»

Der Kapitän betonte auch noch einmal die Zielvorgabe, die aus dem Team kommt. «Natürlich möchten wir uns als Mannschaft jetzt auch krönen. Wir wollen den Titel haben und sind auf einem Top-Weg», sagte Grambusch. Und nach dem verlorenen Olympia-Finale ist auch noch eine Rechnung mit den Nachbarn offen. «Zweimal gegen Holland verlieren wir nicht in K.o.-Spielen. Ein Goldspiel bei Olympia kannst du nicht gutmachen mit einer Europameisterschaft. Aber ein bisschen Wiedergutmachung wäre dabei», sagte der 32-Jährige.

Erfolgstrainer André Henning steht erstmals im EM-Finale. Foto: Federico Gambarini/dpa

Jip Janssen schoss die Niederländer ins Endspiel. Foto: Federico Gambarini/dpa

Gonzalo Peillat ist bester Torschütze der deutschen Mannschaft. Foto: Federico Gambarini/dpa