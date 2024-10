18-jähriger Deutscher überrascht bei Tischtennis-EM

Der 18-jährige Andre Bertelsmeier hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz für die bislang größte Überraschung gesorgt. Der deutsche Zweitliga-Spieler des 1. FC Köln schlug den ehemaligen EM-Finalisten Ovidiu Ionescu aus Rumänien in 4:2 Sätzen und trifft nun am Samstag im Achtelfinale auf den französischen Topfavoriten und Olympia-Dritten Felix Lebrun.

«Es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen werde. Ich bin überglücklich», sagte Bertelsmeier. Der 18-Jährige hatte sich in diesem Sommer als Dritter der Junioren-EM einen Startplatz bei diesen Europameisterschaften gesichert. Dort gewann er zunächst zwei Spiele in der Qualifikation und besiegte dann in der ersten Hauptrunde den Franzosen Lilian Bardet mit 4:3.

Fünf Deutsche im Achtelfinale

Ein möglicher Halbfinal-Gegner von Bertelsmeier oder Lebrun ist der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell). Der zweimalige Einzel-Europameister gewann sein Zweitrunden-Spiel gegen den Belgier Martin Allegro mit 4:0 und zog genau wie Titelverteidiger Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) und Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) ins Achtelfinale ein.

Die Tischtennis-EM findet aktuell in Linz statt. Foto: Tom Weller/dpa