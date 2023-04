Ringerin Paruszewski gewinnt erneut EM-Bronze

Ringerin Sandra Paruszewski hat ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt und bei der Europameisterschaft in Zagreb Bronze gewonnen.

Die 29-Jährige vom AV Sulgen in Baden-Württemberg gewann in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm gegen Alijona Kolesnik aus Aserbaidschan. Kurz zuvor hatte die Südbadenerin Annika Wendle ihren Bronze-Kampf in der Klasse bis 55 Kilogramm unglücklich gegen die Französin Tatiana Debien verloren.

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) steht bei den Titelkämpfen in der kroatischen Hauptstadt damit aktuell bei zwei Medaillen. Vor Paruszewski war schon Freistilspezialist Horst Lehr in der Klasse bis 57 Kilogramm Dritter geworden. Die EM läuft noch bis Sonntag. Ab Freitag gehen auch die Griechisch-römisch-Ringer auf die Matte.

(dpa)