Spaniens Basketballer für Bundestrainer Herbert ein Vorbild

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert sieht die Spanier vor dem direkten Duell im EM-Halbfinale von Berlin als eine Art Vorbild.

"Was sie die letzten 15 bis 20 Jahre erreicht haben, ist überragend. Sie haben ein Beispiel gesetzt, wie man mit einer Nationalmannschaft arbeiten muss. Das versuchen wir jetzt auch mit unserem Drei-Jahres-Plan", sagte Herbert vor der Partie am 16. September (20.30 Uhr/RTL und Magentasport). Beim bisher letzten deutschen Halbfinaleinzug 2005 war auch Spanien der Gegner. Damals siegten die Deutschen dank Dirk Nowitzki mit einem Punkt Vorsprung.

Der Drei-Jahres-Plan der Deutschen umfasst die diesjährige Heim-EM in Köln und Berlin, die WM 2023 in Asien sowie die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Spanien wäre nach Slowenien, Litauen, Frankreich und Griechenland das fünfte Topteam, das die Deutschen um Kapitän Dennis Schröder in diesem Sommer besiegen könnten. Doch Herbert ist gewarnt. "Sie spielen alle in der zweitbesten Liga der Welt, sie sind talentiert und jung", sagte der Chefcoach. Die Spanier besiegten in der K.o.-Runde bislang Litauen und Finnland.

