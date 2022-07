Fußballfans frohlocken über besonderes Erlebnis im Europapokal 2022/23

Im Europapokal der anstehenden Saison gibt es für deutsche und andere Fans einen Leckerbissen: Die UEFA beschließt eine Vergrößerung der Stadion-Kapazitäten.

Freudige Wende für Fußballfans, die ein Fußballspiel mit Vorliebe auf Stehplätzen verfolgen. Nach Jahrzehnten erlaubt die Europäische Fußball-Union UEFA den Klubs im Europapokal wieder den Verkauf von Stehplatz-Tickets. Damit dürfen Mannschaften aus Deutschland, England und Frankreich ab der Spielzeit 2022/23 die Partien in den Arenen wieder im Stehen ansehen, was zugleich auch eine enorme Aufwertung im Hinblick auf die Stimmung darstellen dürfte.

UEFA erlaubt Stehplätze für Europapokalspiele in der Saison 2022/2023

Die neue Stehplatz-Regelung ist gültig für die anstehenden Wettbewerbe der Champions League, Europa League und Conference League. Die Umsetzung solle in den jeweiligen Ländern "in Übereinstimmung mit nationalen und lokalen Rechtsvorschriften" erfolgen, teilte der Fußballverband mit. Bereits in den Neunzigerjahren hatte die UEFA das Stehplatzverbot bei Europacupspielen umgesetzt, nun also die Rückkehr zum Fanerlebnis mit Stehrängen.

Der Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees sieht zudem vor, dass die Reform zunächst für eine Spielzeit gilt. "Die UEFA wird unabhängige Experten damit beauftragen, die Nutzung der Stehplätze bei nationalen und internationalen Klubspielen in diesen Ländern zu analysieren, um die unterschiedliche Dynamik (...) auf die Sicherheit zu bewerten", teilte der Fußballverband mit. Am Ende der anstehenden Saison werde eine Bewertung der Testphase erfolgen.

Europapokal 2022/23 mit Stehplätzen: Entzückter Watzke mahnt zur Vorsicht

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach von einer "großartigen Nachricht": "Stehplätze sind ein wichtiger Teil unserer Fußballkultur. Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren hinter den Kulissen intensiv für eine Erlaubnis von Stehplatz-Tribünen in internationalen Wettbewerben eingesetzt." Gleichwohl appelliert Watzke an die Fans, "verantwortungsbewusst mit dieser Chance umzugehen". Sollte es Zwischenfälle geben, könnte die Kursänderung schon bald wieder kippen.

Damit steigen auch die Kapazitäten in den Fußballstadien: Das Dortmunder Stadion wird in der "Königsklasse" künftig 15.000 Plätze mehr bieten – von bislang 66.099 Plätzen auf 81.365 Zuschauer. Folgende deutsche Teams sind kommende Saison im Europacup vertreten:

FC Bayern ( Champions League )

( ) Borussia Dortmund ( Champions League )

( ) RB Leipzig ( Champions League )

( ) Bayer Leverkusen ( Champions League )

( ) Eintracht Frankfurt ( Champions League )

( ) 1. FC Union Berlin ( Europa League )

( ) SC Freiburg ( Europa League )

( ) 1. FC Köln (Conference League)

Ausgenommen von der UEFA-Entscheidung sind übrigens die jeweiligen Endspiele der Wettbewerbe. Die finden jedoch ohnehin nicht in den drei Ländern statt. (wah/dpa)

