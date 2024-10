Ulmer Basketballer kassieren nächste Pleite im EuroCup

Die Basketballer von ratiopharm Ulm setzen ihren Negativlauf fort. Der Bundesligist verlor bei Dreamlands Gran Canaria mit 78:125 (37:68) und kassierte die zweite Niederlage nacheinander im EuroCup nach drei Siegen zum Auftakt. Wie zuletzt in Istanbul und auch in der heimischen Liga in Oldenburg hatten die Ulmer nicht den Hauch einer Chance. Bester Werfer waren Noa Essengue mit 20 und Alfonso Plummer mit 18 Punkten.

Gran Canaria mit dem Ulmer Ex-Trainer Jaka Lakovic überrannte die Gäste von Beginn an. Dabei hatte Ulms Coach Ty Harrelson Konzentration von der ersten Minute an gefordert. Zudem wollte er mit seiner Mannschaft eine Reaktion auf die letzten beiden krachenden Niederlagen zeigen. Doch es kam anders. In jedem Viertel leistete sich sein Team zu viele Fehler, war den Hausherren in allen Belangen unterlegen.

Der EuroCup-Champion von 2023 spielte sich in einen Rausch und traf aus allen Lagen. Der müde wirkende Bundesligist hatte am Ende einer langen Auswärtsserie nur wenig entgegenzusetzen. Dennoch gaben die Ulmer nie auf und entschieden zumindest das Schlussviertel für sich. Nächster Gegner ist am 30. Oktober (19.00 Uhr/Dyn) in der heimischen Arena das italienische Team von Dolomiti Energia Trento.