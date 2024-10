Ulmer Basketballer verlieren 74:107 in Istanbul

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben ihre zweite Niederlage innerhalb von nur 48 Stunden kassiert. Nach dem Aus im Pokal-Achtelfinale verloren die Schwaben auch im EuroCup bei Besiktas Istanbul. Beim 74:107 (28:61) boten sie vor allem in den ersten beiden Vierteln eine katastrophale Vorstellung. Beste Werfer des Bundesligisten waren Noa Essengue mit 19 und Ben Saraf mit 16 Punkten.

Ulm, das wettbewerbsübergreifend nach sechs Erfolgen erstmals am vergangenen Wochenende im Pokal in Bamberg verloren hatte, war im lauten Sinan Erdem Dome völlig von der Rolle. Gegen die defensivstarken Türken fand der Bundesligist offensiv kaum Lösungen. Auch defensiv bekam nie Zugriff. Nur neun Punkte standen 31 der Hausherren im ersten Viertel gegenüber. Im zweiten Abschnitt besserte sich zwar die Wurfquote, doch in der Abwehr ließen die Schützlinge von Trainer Ty Harrelson weiterhin viel zu viel zu.

Die Partie war beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Vereine spätestens zur Halbzeit gelaufen. Danach versuchten die Schwaben zwar, den Schaden zu begrenzen. Doch sie blieben in allen Belangen sich und ihren Fans vieles schuldig. Istanbul war wesentlich effektiver beim Abschluss, bei den Rebounds, leistete sich zudem weniger Ballverluste. Bis Mitte des Schlussviertels wuchs der Rückstand der Ulmer daher immer weiter an. Erst spät fand ratiopharm zu seinem Spiel und konnte das vierte Viertel für sich entscheiden.