European Championships 2022: Sportarten und Disziplinen in München

Vom 11. bis 21. August 2022 laufen die European Championships in München. Alles, was Sie zu den beteiligten Sportarten, Wettkampfstätten und Teilnehmenden wissen sollten, erfahren Sie hier.

European Championships 2022: Neun Sportarten und 177 Medaillenentscheidungen dürfen 4700 Sportler und Sportlerinnen im August in München erleben. Welche Disziplinen ausgerichtet werden und was man außerdem zum Event wissen muss, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Sportarten und Disziplinen der European Championships 22

Neun Sportarten können Fans bei den European Championships München im August 2022 verfolgen. Die Teilnehmenden kämpfen in insgesamt 177 Entscheidungen um Medaillen. Folgende Sportarten stehen auf dem Plan der Veranstaltung:

Beachvolleyball (2 Wettkämpfe )

) Kanu-Rennsport (42 Wettkämpfe )

) Klettern (8 Wettkämpfe )

) Leichtathletik (50 Wettkämpfe )

) Radfahren: Bahnradsport, Straße, Mountainbike, BMX-Freestyle (30 Wettkämpfe )

) Rudern (22 Wettkämpfe )

) Tischtennis (5 Wettkämpfe )

(5 ) Triathlon (3 Wettkämpfe )

(3 ) Turnen (14 Wettkämpfe )

Pro Sportart werden jeweils mehrere Wettkämpfe ausgetragen. Beispielsweise finden im Kanu-Rennsport Rennen auf Distanzen von 200 m bis 1000 m statt. Beim Klettern wird wiederum zwischen Bouldern, Lead und Speed unterschieden. Alle Wettkämpfe sind im Zeitplan des Veranstalters nachzulesen.

Video: SID

Im Gegensatz zu den 1. European Championships 2018 sind zwei Sportarten diesmal nicht mit von der Partie: Wettkämpfe im Golf und Schwimmen werden in München 2022 nicht ausgerichtet. Im gleichen Zeitraum finden in Rom die Europameisterschaften im Schwimmen statt. Dies geschieht jedoch unabhängig von den European Championships.

Die Sportlerinnen und Sportler bei den European Championships in München

4700 Teilnehmende gehen bei den 2. European Championships 2022 in München an den Start. Aus ganz Europa sind sowohl Topsportler als auch aufstrebende Talente dabei. Der Veranstalter stellt auf seiner Website beispielsweise den Ruderer Oliver Zeidler, Bahnradsportlerin Gudrun Stock sowie den Triathleten Simon Henseleit vor.

An diesen Standorten finden die European Championships Munich statt

Seit den Olympischen Spielen 1972 fand keine in der Größe vergleichbare Veranstaltung im Münchner Olympiapark statt. 2022 ereignet sich dort nun wieder ein umfangreiches, internationales Sport-Event. Gerechnet wird mit Kosten von 130 Millionen Euro, die hauptsächlich durch Stadt, Freistaat und Bund finanziert werden. Die 2. European Championships beschränken sich allerdings nicht auf den Olympiapark. In der ganzen Stadt sowie in der Umgebung befinden sich Wettkampfstätten der verschiedenen Sportarten. Welche das sind, haben wir hier zusammengefasst:

Lesen Sie dazu auch

Im Olympiapark treffen die Teilnehmenden in den Wettkämpfen der Leichtathletik (Olympiastadion), des Turnens (Olympiahalle), des Triathlons (Olympiasee) und des Mountainbike Cross-Country sowie BMX-Freestyle (Olympiaberg) aufeinander.

treffen die Teilnehmenden in den der Leichtathletik (Olympiastadion), des Turnens (Olympiahalle), des (Olympiasee) und des Mountainbike Cross-Country sowie BMX-Freestyle (Olympiaberg) aufeinander. Die Wettkämpfe im Bahnradsport finden in der Messe München statt.

im Bahnradsport finden in der statt. Straßenradrennen werden im Süden der Landeshauptstadt ( Murnau , Fürstenfeldbruck und Landsberg ) ausgerichtet.

( , und ) ausgerichtet. Kanu-Rennsport und Rudern laufen auf der Regattastrecke in Oberschleißheim .

. Tischtennis wird in der ehemaligen Rudi-Sedlmayer-Halle , heute Audi Dome , im Stadtteil Sendling-Westpark gespielt.

wird in der ehemaligen , heute , im Stadtteil Sendling-Westpark gespielt. Zentral am Königsplatz finden Beachvolleyball und Klettern statt.

finden Beachvolleyball und Klettern statt. Die Leichtathletik-Disziplinen Gehen und Marathon können Fans in der Innenstadt Münchens verfolgen.