European Championships

11.08.2022

50 Jahre nach den Olympischen Spielen ist die Sportwelt wieder zu Gast in München

Plus 50 Jahre nach den Olympischen Spielen steht München ein Großereignis ins Haus: Neun Europameisterschaften über elf Tage und an sechs Standorten. Welche Hoffnungen damit verbunden sind.

Von Andrea Bogenreuther

In diesen Tagen, in denen sich die Olympischen Spiele von 1972 zum 50. Mal jähren, ist die Sportwelt wieder zu Gast in München. Nur dass es sich diesmal nicht um die Wettkämpfe im Zeichen der berühmten fünf Ringe handelt. Stattdessen sind es Europameisterschaften in neun olympischen und zwei paralympischen Sportarten, die sich vom 11. bis 21. August über die bayerische Landeshauptstadt verteilen.

