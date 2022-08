Die European Championships 2022 live sehen: Übertragung im TV und Stream

2022 finden die European Championships zum zweiten Mal überhaupt statt. Austragungsort ist München. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie Wissenswertes zu den Wettbewerben erfahren Sie hier.

Die European Championships in München laufen vom 11. bis 21. August 2022 und bringen neun Sportarten, 177 Medaillenentscheidungen und 4700 Teilnehmende in die Landeshauptstadt. Wann und wo sind sie im Fernsehen zu sehen? Gibt es ein Angebot im Free-TV oder Live-Stream? Das und mehr erfahren Sie im folgenden Artikel.

ZDF, ARD oder Sky? European Championships 22 live im TV

Sport-Fans dürfen sich auf die European Championships 2022 freuen: Die neun verschiedenen Sportarten werden in über 100 Sendestunden gratis im Fernsehen und online übertragen. Wie bereits 2018 in Berlin und Glasgow teilen sich auch 2022 wieder ARD und ZDF die Ausstrahlung der Wettbewerbe. Damals erreichten die öffentlich-rechtlichen Sender hervorragende Einschaltquoten von durchschnittlich mehr als 2 Millionen Zuschauenden. Sie übertragen 2022 die European Championships ganztägig im Free-TV, teilweise bis 20 Uhr und in einzelnen Fällen spätabends. Das Konferenzformat im linearen Programm orientiert sich am Konzept für Olympia, sodass immer zu den aktuellen Entscheidungen und Highlights geschaltet wird. Weitere sehenswerte Szenen werden als Aufzeichnungen gezeigt.

Das ist der aktuell bekannte Sendeplan mit Datum, Uhrzeit und Senderzuteilung und Highlights für die Live-Übertragung der European Championships 2022 im Free-TV:

11. August 2022: ZDF , Eröffnungstag, ab 18 Uhr

, Eröffnungstag, ab 18 Uhr 12. August 2022: ARD , u.a. Rudern, Bahnrad, Triathlon , 14.10 bis 19.50 Uhr

, u.a. Rudern, Bahnrad, , 14.10 bis 19.50 Uhr 13. August 2022: ZDF , Sportstudio live, 9.45 bis 22.40 Uhr

14. August 2022: ARD , Sportschau live, 14.10 bis 19.50 Uhr

, Sportschau live, 14.10 bis 19.50 Uhr 15. August 2022: ZDF , Sportstudio live, 9.45 bis 22.40 Uhr

, live, 9.45 bis 22.40 Uhr 16. August 2022: ARD , u.a. Beachvolleyball, Leichtathletik, 14.10 bis 19.50 Uhr

, u.a. Beachvolleyball, Leichtathletik, 14.10 bis 19.50 Uhr 17. August 2022: ZDF , Sportstudio live, 9.45 bis 22.40 Uhr

, live, 9.45 bis 22.40 Uhr 18. August 2022: ARD , u.a. Kanu, Tischtennis , Beachvolleyball, Klettern, 9 bis 20 Uhr

, u.a. Kanu, , Beachvolleyball, Klettern, 9 bis 20 Uhr 19. August 2022: ZDF , Sportstudio live, 9.45 bis 22.40 Uhr

, live, 9.45 bis 22.40 Uhr 20. August 2022: ARD , u.a. Kanu, Tischtennis , Mountainbike, Turnen, 9 bis 18 Uhr

, u.a. Kanu, , Mountainbike, Turnen, 9 bis 18 Uhr 21. August 2022: ZDF , Sportstudio live, 9.45 bis 22.40 Uhr

Video: SID

European Championships Munich 2022: Übertragung im Live-Stream

Sie möchten die European Championships 2022 online verfolgen? Auch im Internet bieten ARD und ZDF Live-Streams des Multisportevents an. Diese sind kostenlos und decken das Hauptprogramm der TV-Sender sowie einzelne Wettkämpfe ab.

Sportliches Eichhörnchen: Das Maskottchen der European Championships 22

Für die European Championships 22 in München haben die Veranstalter ein Eichhörnchen als Maskottchen vorgestellt. Es entstand im Rahmen eines Wettbewerbs aus einer Kinderzeichnung, hört auf den Namen Gfreidi (Bayerisch für "Freu dich!") und trägt zum Trikot einen Trachtenhut mit buntem Gamsbart. Neugier, Aktivität und Freude soll das Maskottchen verkörpern. Außerdem vereint es in seinem Auftritt alle teilnehmenden Sportarten und die bayerische Lebenskultur.

Die 2. European Championships: Das Konzept hinter dem Event

Sportveranstaltungen ringen regelmäßig um öffentliche Aufmerksamkeit und Einschaltquoten. Zwei befreundete Marketing-Profis hatten daraufhin eine Idee und bauten das Konzept der European Championships auf. Um die mediale Präsenz zu steigern, brachten sie 2018 zwei Städte für ein Multisportevent zusammen: Berlin richtete die Leichtathletik-WM aus, während im schottischen Glasgow Wettbewerbe in weiteren Sportarten stattfanden.

Lesen Sie dazu auch

Das Event beschränkte sich auf eine Woche und orientierte sich an den beliebten TV-Konferenzsendungen, die zwischen unterschiedlichen Sportarten hin und her schalten. Ähnlichkeiten zu Olympia sind ebenfalls vorhanden. So gibt es beispielsweise einen Medaillenspiegel der teilnehmenden Nationen. Außerdem soll das Event alle vier Jahre stattfinden. Die Einschaltquoten von 2018 zeigen: Das Konzept ging auf.

So soll es 2022 in München wieder sein. In der bayerischen Landeshauptstadt mussten keinerlei neue Sportstätten geschaffen werden, da nach den Olympischen Spielen 1972 bereits Austragungsorte für alle Sportarten vorhanden sind. Außerdem liegen die Wettkampfstätten nah beieinander, sodass keine langen Wege zurückgelegt werden müssen. Neben dem Sportprogramm können Fans und Teilnehmende auch ein Kulturfestival bei den European Championships erleben.