European Championships

Münchner Multi-Europameisterschaft zieht die Massen an

Plus Die kostenlosen Outdoor-Wettkämpfe bei den European Championships sind ein wahrer Zuschauermagnet. Egal, wo man im Olympiapark hinläuft, Tausende sind schon vorher da.

Von Andrea Bogenreuther

Grundsätzlich gilt, wer die kostenlosen Wettkämpfe bei den European Championships in München wie Triathlon, Straßenradsport, Mountainbike oder BMX Freestyle erleben will, muss früh da sein, um sich einen halbwegs optimalen Platz zu sichern. So weitläufig das Veranstaltungsgelände beispielsweise im Münchner Olympiapark auch ist, gefühlt sind immer schon tausende Menschen vorher da. Allein am Samstag wurden im Olympiapark 92.500 Besucher und Besucherinnen gezählt, am Sonntag verfolgten bis zu 300.000 Personen das Straßenradrennen und die Wettkämpfe in den anderen Sportstätten.

