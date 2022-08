Olympiapark-Chefin kritisiert nach dem Sport-Fest von München die Verbände

München war gerade noch Gastgeber von neun Europameisterschaften. Rund eineinhalb Millionen Menschen kamen. Doch hinter den Kulissen gärt es. Ein handfester Streit ist entbrannt.

Wie so oft, wenn das rauschende Fest beendet ist, wachen die Feiernden am nächsten Tag mit Kopfschmerzen auf. Diesbezüglich machen auch die European Championships keine Ausnahme. Bis zum vergangenen Sonntag hatten in München elf Tage lang Europameisterschaften in neun unterschiedlichen Sportarten stattgefunden.

Rund 1,5 Millionen Menschen pilgerten zu den Wettkampfstätten und einem Festival. Im Zentrum stand der Olympiapark mit dem Zugpferd Leichtathletik-EM im Olympiastadion. Angesichts der ausgezeichneten Organisation und der großen Begeisterung fordern die ersten Politiker schon, München solle sich um Olympische Spiele bewerben.

Olympiapark-Chefin Schöne macht nach den European Championships ihrem Ärger Luft

Doch zumindest hinter den Kulissen scheint dieses riesige Sportfest nicht ganz so glanzvoll abgelaufen zu sein. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat die Olympiapark-Chefin Marion Schöne zum Rundumschlag ausgeholt und ihren offenbar über längere Zeit angestauten Ärger abgelassen.

Schöne übte massive Kritik an deutschen und europäischen Sportverbänden, denen sie mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit und fehlende Unterstützung vorwarf. Sie nannte unter anderem den Deutschen Leichtathletik- (DLV) und den bayerischen Ruder-Verband als Negativ-Beispiele. „Für uns war klar: Das ist eine Heimveranstaltung mit neun Sportarten, da muss doch eine Wahnsinnsunterstützung der deutschen Verbände da sein“, sagte Schöne. Mit einigen Verbänden sei die Zusammenarbeit „super“ gewesen, „aber bei einigen war die Haltung: Ihr seid Ausrichter, wir können hier nichts verdienen, und jetzt schaut mal, wie ihr das macht.“

Verzwickte Vertragskonstellation bei den European Championships in München

Hintergrund war offenbar, dass sich die nationalen Verbände ausgeschlossen fühlten. Das habe laut Schöne an der komplizierten Vertragskonstellation gelegen. Die nationalen Verbände hatten dabei keinen Einfluss. Schöne: „Wir haben einen Vertrag mit dem ECM (European Championships Management als Rechteinhaber, Anm. d. Red.) , dann mit jedem Verband, dann sind die Fernsehrechte auch noch aufgeteilt. Einige Verbände halten sie selbst, wie Leichtathleten und Turner, bei den anderen sind die TV-Rechte beim ECM, das dann mit der EBU (Europäische Rundfunkunion, Anm. d. Red.) verhandelt.“ Klingt verzwickt, ist es auch.

Unter dem Strich bleibt die Kritik der Olympiapark-Chefin an wenig kooperativen Verbänden. Und an einer teils unverschämt anmutenden Anspruchshaltung von hochrangigen Funktionären. Einer aus Reihen der EA (European Athletics) habe sie beiseitegenommen, sagt Schöne in dem Interview, und ihr erklärt, was das Wichtigste an so einer Veranstaltung sei: „Dass sie ein Top-Catering haben, eine Top-Unterbringung in den Hotels und einen Top-Shuttleservice. Als wir auf E-Mobilität umstellten, wurde mir mitgeteilt, ich könne einen EA-Präsidenten doch nicht in einen BMW i3 setzen.“

Der deutsche Leichtathletikverband reagiert verschnupft

Zumindest der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) wollte die Kritik nicht auf sich sitzen lassen und reagierte verschnupft. „Der DLV hat sich nach der Vergabe der European Championships frühzeitig für eine Zusammenarbeit mit der Olympiapark München GmbH eingesetzt“, ließ der Verband wissen. Erstmals sei man nicht in die Ausrichtung der EM eingebunden gewesen, „eine unübliche und suboptimale Lösung“. Der DLV sei erstaunt über die Form der Kritik der Olympiapark-Chefin an der Zusammenarbeit, hieß es in der Stellungnahme weiter. Diese entspräche in keiner Weise dem Feedback, das in den vielfältigen persönlichen Gesprächen und Treffen geäußert worden sei.