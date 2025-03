„Wir haben ein Kind verloren“: Ex-Bayern-Talent mit 18 Jahren gestorben

Der einst in der Talentsparte des FC Bayern München aktive chinesische Nachwuchsfußballer Guo Jiaxuan ist an den Folgen einer schweren Verletzung gestorben. Sein Verein Beijing Guoan bestätigte den Tod des 18-jährigen Verteidigers am Mittwochabend – einen Tag vor seinem 19. Geburtstag. Der junge Mann erlag den Folgen einer schweren Kopfverletzung, die er bei einem Trainingsspiel erlitt. „Wir haben ein Kind verloren, das den Fußball liebte“, hieß es in einer Mitteilung des Pekinger Vereins.

FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan – Tod mit 18 Jahren

Auch der FC Bayern teilt mit: „Der FC Bayern trauert um seinen ehemaligen World-Squad-Spieler Guo Jiaxuan, der im Alter von 18 Jahren in seiner chinesischen Heimat verstorben ist. Er erlag den Folgen einer schweren Kopfverletzung nach einem tragischen Unfall während eines Trainingsspiels in Spanien, der sich am 6. Februar ereignet hat. Die Gedanken des Clubs sind bei seiner Familie und Freunden.“

Was ist mit Guo Jiaxuan passiert?

Guo hatte Anfang Februar bei einem Trainingsspiel gegen RC Alcobendas in Madrid schwere Verletzungen erlitten, als ihn ein Gegenspieler Berichten zufolge im Zweikampf mit dem Knie am Kopf traf. Guo verlor das Bewusstsein und erlitt eine Hirnblutung. Wenig später stellten die Ärzte in Spanien seinen Hirntod fest.

Anschließend wurde der 18-Jährige für weitere Untersuchungen zurück nach China geflogen. Seine Familie forderte Aufklärung und Einsicht in Aufnahmen vom Unfall. Guos Bruder beklagte mangelnde Unterstützung von Beijing Guoan und dem Pekinger Fußballverband. Der Verein beteuerte in der Mitteilung zum Tod des Teenagers, er wolle weiter alles tun, um der Familie die nötige Unterstützung zu geben.

Guo Jiaxuan war Teil des FC Bayern World Squad

Guo war Teil der FC Bayern World Squad. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Rekordmeisters, bei dem U19-Talente aus der ganzen Welt auf ihrem Weg in den Profifußball begleitet werden. Der deutsche Rekordmeister trainiert und begleitet in der Mannschaft U19-Talente aus der ganzen Welt auf dem Weg zum Profi – meist ein Jahr lang, dann kehren die Nachwuchs-Kicker wieder zu ihren Jugendteams zurück. Oder es erfüllt sich der Traum vom Jugend-Vertrag beim FC Bayern! Guo war vor knapp zwei Jahren Teil des Projekts, zeitgleich auch chinesischer U17-Nationalspieler.