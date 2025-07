Box-Einlage auf dem Golfplatz

Eishockey ist der einzige Sport, in dem Boxen ein Teil des Spiels ist. Laien vermuten, dass die Eishackler aus Lust und Laune wie die Kesselflicker aufeinander eindreschen. Falsch: Die Boxenlagen auf dem Eis folgen oft strengen Regeln. Wer den Stürmerstar des Gegners mutwillig über den Haufen fährt, muss damit rechnen, in den nächsten Sekunden die Bekanntschaft mit dem „bad guy“, dem bösen Buben, zu machen. Rache muss sein, schreiben die ungeschriebenen Regeln des Eishockeys vor.

Es soll Spieler gegeben haben, die es auf Schlittschuhen nicht unfallfrei von einer Bande zur anderen schafften. Ein Punch wie Muhammad Ali brachte sie jedoch in die Aufstellung. Das verbirgt sich hinter dem Begriff „Rollenspieler“. Außerdem: Die Ästethik zweier Kampfhähne, die auf Schlittschuhen durch den Eisring tänzeln – einzigartig. Womit wir zum Golfen kommen. Dort werden ebenfalls Schläger geschwungen und Eishockey-Profis sind tatsächlich meist brauchbare Golfer. Boxeinlagen sind allerdings keine tolerierte Methode, um Unstimmigkeiten zu klären.

Ex-NHL-Spieler Tarnasky sorgt für Schlagzeilen

Ausnahmen bestätigen die Regel. Auf einem Golfplatz in Red Deer in der kanadische Provinz Alberta sorgte der ehemalige NHL-Spieler Nick Tarnasky jüngst für Schlagzeilen. Der Fight auf dem Flight ging im Internet viral. In dem Video ist zu sehen, wie der Ex-Profi von Tampa, Nashville und Florida einen Mann zunächst in einen Tümpel wirft und ihn anschließend abwatscht. Ein anderer Spieler, der offensichtlich Zielwasser getankt hatte, provozierte Tarnasky zudem. Den Dialogen zufolge waren Kommentare über das Spieltempo auf der Golfbahn der Auslöser für die Nettigkeiten.

Ist der prügelnde Golfer das richtige Vorbild

Die Polizei untersuchte den Vorfall und stellte die Ermittlungen ein. Für den 245-fachen NHL-Profi hatte der Ausflug zurück zu seinen Wurzeln dennoch Konsequenzen. Weil er als Junioren-Trainer der Red Deer Minor Hockeymannschaft arbeitet und in der kommenden Saison die U17 betreuen sollte. In den nordamerikanischen Juniorenligen sitzen die Handschuhe zwar ähnlich locker wie bei den Profis. Die Organisation wollte dennoch prüfen, ob Herr Tarnasky als Vorbild taugt.

Golfer können aus der Episode lernen, vielleicht einen zweiten Blick auf den anderen Spieler zu werfen, bevor scharfe Kommentare fliegen. Weil: Ehemalige wie aktive Eishockey-Profis verbringen mit Vorliebe ihre Freizeit auf den Greens und können nicht nur mit zwei Schlägersorten filigran umgehen.