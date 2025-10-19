Früheres Baseball-Toptalent stirbt bei Motorrad-Unfall

Das einstige Baseball-Toptalent Jesús Montero ist nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der 35-Jährige, der 2011 von den New York Yankees in die US-Profiliga MLB geholt worden war, sei in seiner Heimat Venezuela seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten die Yankees mit. Montero war mit seinem Motorrad mit einem Laster zusammengestoßen und erwachte nicht mehr aus dem Koma.

«Die Yankees sind zutiefst betroffen, vom Tod von Jesús Montero zu erfahren. Unser Beileid gilt seiner Familie und seinen Liebsten», teilte das Team aus New York mit. Montero galt einst als großes Baseball-Versprechen und war schon als 17-Jähriger von den Yankees verpflichtet worden. Fünf Jahre später debütierte er in der MLB und wusste zunächst mit starken Leistungen für die Yankees und die Seattle Mariners zu überzeugen.

Doch nach Verletzungen und einer Dopingsperre geriet seine Karriere aus der Bahn. Er wechselte mehrfach den Arbeitgeber, schaffte es aber nicht mehr zurück auf die größte Bühne seines Sports. Insgesamt bestritt er in fünf Saisons 226 Spiele in der MLB, zuletzt war er noch in Venezuela aktiv.