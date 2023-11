Ex-Tennisstar Stich erhält die "Goldene Sportpyramide" 2023

Ex-Tennisprofi Michael Stich wird von der Deutschen Sporthilfe mit der "Goldenen Sportpyramide" 2023 ausgezeichnet.

Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich wird mit der "Goldene Sportpyramide" der Deutschen Sporthilfe geehrt. Wie die Stiftung mitteilte, erhält der einstige Tennisstar die Auszeichnung für seine herausragenden sportlichen Erfolge, seine beruflichen Leistungen sowie für sein gesellschaftliches Engagement.

Mit dem Preisgeld von 25.000 Euro kann Stich Projekte im Sport benennen, die damit unterstützt werden sollen. Geehrt wird er am 16. November in Dreieich bei Frankfurt.

Der heute 55 Jahre alte Stich war in den 1990er-Jahren einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt, gewann neben dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon olympisches Gold im Doppel, wurde ATP-Weltmeister und führte das deutsche Team zum Davis Cup-Sieg.

2015 in "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen

2015 wurde er dafür in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen. Nach seiner aktiven Zeit blieb er dem Tennissport als TV-Experte sowie als Veranstalter und Turnierdirektor des Turniers in Hamburg verbunden.

Die "Goldene Sportpyramide" wird seit dem Jahr 2000 verliehen. Zu den Ausgezeichneten gehören unter anderem Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Heiner Brand, Henry Maske, Rosi Mittermaier-Neureuther, Uwe Seeler oder Max Schmeling.

(dpa)