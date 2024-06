Triathlon

vor 31 Min.

Jonas Deichmann absolviert 120 "Iron Man" in 120 Tagen – wie schafft man das?

Extremsportler Jonas Deichmann will an 120 Tagen nacheinander jeweils die Challenge Roth absolvieren. Auf dem Rad fährt er täglich 180 Kilometer.

Plus Jonas Deichmann möchte in 120 Tagen 120 Triathlon-Langdistanzen schaffen. Der Extremsportler inspiriert Menschen aus ganz Deutschland. Ein Besuch an der Strecke.

Von Nicolas Friese

Um das Phänomen Jonas Deichmann zu verstehen, muss man erst einmal mit Leuten wie Torsten Geissler sprechen. Der 47-jährige Polizist aus der Nähe von Cottbus geht an diesem Morgen im Juni, trotz der "perfekten Konditionen", nicht schwimmen. Um zehn vor sieben steht er auf dem Steg des Rothsees, dessen Wasser ganz ruhig ist, kehrt dann aber nach wenigen Minuten wieder um. Geissler, Dreitagebart und müde Augen, trägt trotz der frühmorgendlichen Kälte eine kurze Hose, sein Pullover ist mit Sponsorennamen zugekleistert. Er hat jetzt eine lange Heimreise in seinem Bulli vor sich.

Am Vortag noch ist Geissler um 6.45 Uhr in den See gesprungen, 3,8 Kilometer geschwommen, daraufhin 180 Kilometer Fahrrad gefahren und dann, als ob das alles nicht genug wäre, einen Marathon gelaufen. Er hat sich für den Triathlon zwei freie Tage genommen und merkt nun selbst: "Ganz schön viel Fahrt und Aufwand, um etwas Sport zu treiben." Wer ihn dazu motiviert hat? "Jonas Deichmann." Der Mann, der gerade ziemlich viele Triathleten und Nicht-Triathleten aus ganz Deutschland in die mittelfränkische Provinz zieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen