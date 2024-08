FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim im TV und Stream: Live-Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der FC 08 Villingen ist ein etwa 500 Mitglieder starker Verein aus Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg. Der Club spielt derzeit in der Regionalliga Südwest. 2024 hat der Verein zum elften Mal den Südbadischen Pokal gewonnen und ist damit Rekordsieger des Wettbewerbs. Die erste Mannschaft der Schwarz-Weißen wird geleitet vom Trainer Mario Klotz und geht als Rekordteilnehmer in den DFB-Pokal. Mit dem Bundesligisten Heidenheim haben die Jungs vom FC 08 auch dieses Jahr einen starken Gegner und müssen sich unter Beweis stellen.

Der 1. FC Heidenheim 1846 aus Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg spielt derzeit in der Bundesliga. Erst Ende der Saison 22/23 schaffte der Club, in die 1. Liga aufzusteigen - und das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Kurz darauf - in der Saison 23/24 - schafften sie es dann auch, sich für die UEFA Conference League 24/25 zu qualifizieren. Mit etwa 11.000 Mitgliedern zählen sie zu den größten Vereinen in Baden-Württemberg. Auch die DFB-Pokalspiele werden die Heidenheimer wie bisher mit Trainer Frank Schmidt und Kapitän Patrick Mainka bestreiten.

Wann findet das Spiel zwischen Villingen und Heidenheim statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim beim DFB-Pokal: Termin und Anstoß des Spiels

Kurz nach dem ersten Spieltag des DFB-Pokals am 16. August findet schon das Spiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. FC Heidenheim statt. Direkt am darauf folgenden Tag, dem 17. August 2024, ist dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach der Anstoß. Damit ist es kurz vor dem kommenden Bundesligastart und dürfte eine gute Vorbereitung für die Heidenheimer sein.

Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Das Match findet beim Gastgeber Villingen in der MS Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen statt. Da beide Teams aus Baden-Württemberg sind, dürfte es also für Fans und Mitglieder keine weite Anreise geben.

Villingen gegen Heidenheim live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Die Rechte der Übertragung der Spiele des DFB-Pokals 24/25 hat größtenteils der Sender Sky. Auch in der ARD und im ZDF werden Spiele übertragen - doch nur 15 ausgewählte, darunter Halbfinale und Finale. Ansonsten finden Sie auf den öffentlich-rechtlichen Sendern lediglich die Highlights der anderen Spiele. Weiterhin gibts Highlight-Clips auf DAZN und Sport1.

Um sich das Spiel Villingen gegen Heidenheim anzusehen, kommen Sie also um ein Abonnement im Pay-TV nicht herum. Die Übertragung im TV und den Livestream finden Sie demnach auf Sky. Dort können Sie das Sport-Paket abonnieren. Dieses kostet aktuell 25 Euro pro Monat. Wenn Sie die Spiele von Heidenheim in der Bundesliga verfolgen wollen, brauchen Sie ein weiteres Abo bei Sky, dieses kostet weitere 35 Euro pro Monat.

Hier finden Sie die Daten zum Match noch einmal gebündelt:

Spiel: FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: MS Technologie-Arena, Villingen-Schwenningen

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Stream: Sky

Die Teams kommen zwar beide aus Baden-Württemberg, spielen jedoch wortwörtlich in unterschiedlichen Ligen. Der DFB-Pokal hat bisher aber schon des Öfteren für Überraschungen gesorgt. So ist abzuwarten, wie die Underdogs sich in diesem Spiel schlagen werden.