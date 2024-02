Warum FCA und Panther zur Teilnahme an der "Demo gegen Rechts" aufrufen

Am Samstag findet auf dem Augsburger Rathausplatz eine große "Demo gegen Rechts" statt. Die Augsburger Panther und der FC Augsburg unterstützen die Aktion. Warum das so ist.

Es wird eine Demonstration sein, wie sie Augsburg wohl schon lange nicht mehr erlebt hat: Für den Samstag ab 14 Uhr hat das "Bündnis für Menschenwürde" zu einer "Demo gegen Rechts" aufgerufen. Wie viele Besucher kommen werden, vermag niemand zu sagen, weil ja keine Anmeldung nötig ist. Die Teilnehmerzahl von 2000, die die Veranstalter bei der Anmeldung vor zwei Wochen angaben, dürfte aber deutlich übertroffen werden. Mittlerweile geht man von knapp 10.000 Teilnehmern aus. Unterstützung erfährt die Demo aus vielen Bereichen der Gesellschaft. In dieser Woche riefen auch die beiden größten Sportvereine der Stadt dazu auf, an der Versammlung teilzunehmen: die Augsburger Panther und der FC Augsburg.

Das ist insofern ungewöhnlich, weil Sportvereine sich in aller Regel aus der Politik heraushalten. Dennoch war es den Vereinen offenbar ein Anliegen, sich in diesem Fall eindeutig zu positionieren. Markus Krapf, Präsident des FC Augsburg, sagt warum das so ist: "Früher herrschte immer die Meinung, Sport müsse unpolitisch sein. Wir sehen das mittlerweile anders und positionieren uns klar."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

FCA-Präsident Markus Krapf: "Wollen für Menschenwürde, für Vielfalt und für Demokratie einstehen"

Deswegen habe der FCA zusammen mit den Augsburger Panthern zur Teilnahme an der Demo aufgerufen. Krapf sieht das als Verpflichtung gegenüber den Werten, für die die Stadt und die Vereine stehen: "Wir wollen in der Friedensstadt Augsburg für Menschenwürde, für Vielfalt und für Demokratie einstehen. Das leben wir nicht nur mit unseren 07-Werten, sondern haben es auch in unserer Satzung, die gemeinsam mit unseren Mitgliedern erarbeitet und auf der Mitgliederversammlung verabschiedet wurde, fest verankert."

Krapf muss es wissen: Der Präsident, der beim FCA auch schon Geschäftsführer und Pressesprecher war, hat vor rund 20 Jahren mit "So was Großes" auch eine der FCA-Hymnen gesungen. Ein Teil des Refrains lautet: "Und in das Stadion dieses Vereins dürfen keine Nazis rein". Ein Banner gegen Nazis aus der damals spärlichen Fanszene des FC Augsburg soll für den langjährigen Präsidenten Walther Seinsch auch der Grund gewesen sein, beim damaligen Bayernligisten FCA einzusteigen. Der Rest ist bekannt.

Lesen Sie dazu auch