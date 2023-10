FC Augsburg

18:00 Uhr

Am Sonntag führt der FCA viele Gespräche, trifft aber keine Entscheidung

Plus Nach der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Darmstadt spricht beim FC Augsburg viel für die Trennung von Trainer Maaßen. Die FCA-Führung will aber erst in Ruhe analysieren und dann entscheiden.

Von Robert Götz

Um kurz nach 8.45 Uhr stieg Enrico Maaßen am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz vor der WWK-Arena aus seinem silbergrauen Audi, begrüßte kurz seinen Co-Trainer Jonas Scheuermann und marschierte in die Kabine. Später leitete er das Training für die Ersatzspieler, die um kurz nach 12 Uhr frisch geduscht das Gelände wieder verließen. Am Sonntagmittag war ihr Wissensstand, dass Maaßen auch am Dienstag ihr Chef sein wird, wenn in der Länderspielpause die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am 22. Oktober beim 1. FC Heidenheim startet. Ob der 39-Jährige da wirklich noch Cheftrainer des Bundesligisten ist? Schwer vorstellbar, denn nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 schrillten am Samstag beim Bundesligisten die Alarmglocken deutlicher lauter als die durchaus hörbaren „Maaßen raus“-Rufe.

Sportdirektor Marinko Jurendic vermied am Samstagabend über eine halbe Stunde lang in der Mixed-Zone der WWK-Arena eine klare Aussage zu Maaßens Zukunft. „Personalien von Angestellten, insbesondere die des Cheftrainers, werden wir nicht öffentlich diskutieren. Das gehört sich nicht“, sagte er klar. Fügte aber auch auf Nachfrage an, dass es Garantien aber grundsätzlich nicht im Leben gebe, für niemanden.

