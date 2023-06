FC Augsburg

Auf diesen Positionen benötigt der FCA Verstärkung

Wer ist auf dem nächsten Mannschaftsbild des FC Augsburg zu sehen? Noch ist die Kaderplanung des Fußball-Bundesligisten in vollem Gange.

Plus Zwei Neuzugänge hat der FC Augsburg bislang verpflichtet. Und sonst? Eine Analyse, in welchen Mannschaftsteilen der Fußball-Bundesligist Handlungsbedarf hat.

Noch bleibt den Fußball-Bundesligisten ausreichend Zeit, den Kader anzupassen. Vom 1. Juli bis zum 1. September ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet, in dieser Zeit können sich die Vereine mit Neuzugängen verstärken. Der FC Augsburg hat bislang zwei Transfers fixiert: Torhüter Finn Dahmen wechselt von Mainz 05 nach Augsburg, aus Darmstadt kommt Innenverteidiger Patric Pfeiffer. Damit allein dürften sich Trainer Enrico Maaßen und Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter nicht zufriedengeben, die Kaderplanung ist in vollem Gange. Eine Analyse, auf welchen Positionen Anpassungen nötig sind.

Torhüter

