Bedient sich der FCA bei einem Konkurrenten in der Bundesliga?

Plus Weiterhin ist die Rechtsverteidigerposition beim FC Augsburg vakant. Nun soll der Fußball-Bundesligist an einem Spieler von Borussia Möchengladbach interessiert sein.

Wann auch immer man dieser Tage Enrico Maaßen fragt, die Antwort ist dieselbe. Er arbeite mit den Spielern, die ihm zur Verfügung stünden. Orientiert man sich an seinen Aussagen, so sieht der Trainer des FC Augsburg keinen dringenden Bedarf, sich auf der Position des Rechtsverteidigers zu verstärken. Stattdessen zählt Maaßen etliche Spieler auf, die die rechte Seite in der Abwehr bekleiden könnten. Allen voran Robert Gumny, aber auch Mads Pedersen, David Colina oder sogar Fredrik Jensen.

Nach Informationen unserer Redaktion beschäftigt sich der FCA aber sehr wohl mit einem neuen Rechtsverteidiger. Derzeit sondiert der Bundesligist den Markt, genannt wurden unter anderem Mitchell Weiser (Werder Bremen), Jonjoe Kenny (Hertha BSC) oder der Belgier Jelle Bataille (Royal Antwerpen). Nun spekuliert die Bild, dass die Augsburger an Stefan Lainer interessiert sein sollen. Der Österreicher wechselte vor drei Jahren für 12,5 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Mönchengladbach. In der vergangenen Saison hat er unter dem damaligen Trainer Daniel Farke seinen Stammplatz verloren und kam in 17 Partien zum Einsatz (neunmal in der Startelf). Mönchengladbach hat am Saisonende den Trainer gewechselt, doch auch der Schweizer Gerardo Seoane setzt auf Joe Scally statt Lainer.

