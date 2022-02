Beim 0:3 in Freiburg flossen Tränen: Der FCA hat was gutzumachen

Plus An das Duell mit dem SC Freiburg aus der Hinrunde denkt wohl niemand vom FCA gerne zurück. Eine Statistik macht dem FC Augsburg jedoch Mut.

Als der FC Augsburg in der Hinrunde auf den SC Freiburg traf, da flossen nach dem Schlusspfiff Tränen. Nicht bei den FCA-Profis, die angesichts ihrer Leistung beim 0:3 durchaus hätten weinen können, sondern bei den Gastgebern. Vor allem SC-Trainer Christian Streich fiel der Abschied aus dem alten Dreisamstadion sichtlich schwer.