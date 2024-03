FC Augsburg

Beim VfL Wolfsburg bedient sich der FCA gerne

Plus Aktuell hat der FCA gleich drei ehemalige Profis vom VfL Wolfsburg in seinem Kader. Im Duell am Wochenende werden wohl zwei in der Startelf stehen.

Von Johannes Graf

An dieses Gefühl musste er sich wohl erst mal gewöhnen. Zu den ehernen Gesetzen in der Mannschaft des FC Augsburg zählte in dieser Saison lange Zeit: Elvis Rexhbecaj spielt immer. Im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt jedoch fand sich der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten auf der Ersatzbank wieder. Arne Maier hatte ihn verdrängt. Rexhbecaj kam nicht zum Einsatz. Und weil der FCA in Darmstadt eine furiose erste Hälfte hinlegte und letztlich 6:0 siegte, hatte Trainer Jess Thorup keinen Anlass, an der Startelf etwas zu ändern. Auch gegen den 1. FC Heidenheim saß Rexhbecaj auf der Bank. Wieder siegte der FCA, wenngleich bedeutend knapper (1:0).

Thorups Erfolge basieren auf Stabilität, die sich unter anderem in wenig veränderten Formationen zeigt. Wer sich unter die ersten Elf gespielt hat, bleibt dort. Erst recht nach Siegen, wenn "never change a winning team" das Denken des Trainers bestimmt. Für Rexhbecaj bedeutet das, dass er wahrscheinlich auch in der Partie beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen wird.

