Der FC Augsburg hält sich in der DFL-Investorenfrage bedeckt

Michael Ströll, Geschäftsführer Finanzen des FC Augsburg, wird am Mittwoch bei der DFL-Versammlung in Frankfurt sein.

Plus Am Mittwoch sollen die 36 Klubs der DFL entscheiden, ob der geplante Investoreneinstieg weiter verfolgt werden soll. Wie stimmt der FCA ab?

Von Robert Götz

Vor rund zwei Wochen traf sich Michael Ströll bei einem Vereinsabend in der Rosenaugaststätte mit Mitgliedern des FC Augsburg und des Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. In diesem Verein haben sich nicht nur, aber vor allem Anhänger aus der aktiven Fanszene des Bundesligisten organisiert. Dem Finanzgeschäftsführer des FC Augsburg war dieser Meinungsaustausch sehr wichtig, stand doch auch der geplante Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf der Themenliste. Und da steht am Mittwoch (24. Mai) ein für den deutschen Fußball wegweisender Termin an. Auf einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung sollen die Vertreter der 36 Profiklubs aus der 1. und 2. Liga, darunter auch der FCA, in einem Hotel am Frankfurter Flughafen darüber abstimmen, ob konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Partner aufgenommen werden.

Der FCA wird sich erst kurz vor der Versammlung entscheiden

Drei von ursprünglich sechs Private-Equity-Unternehmen, CVC, Advent und Blackstone, sollen noch zur Auswahl stehen. Eines davon soll in einer noch zu gründenden Tochtergesellschaft der DFL für eine Laufzeit von 20 Jahren mit 12,5 Prozent an den Medieneinnahmen beteiligt werden und dafür zwei Milliarden Euro zahlen.

