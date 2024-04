FC Augsburg

Der FC Augsburg und Torwarttrainer Marco Kostmann trennen sich

Towarttrainer Marco Kostmann, hier im Gespräch mit Finn Dahmen, wird am Saisonende den FC Augsburg verlassen.

Plus Vor einem Jahr kam Torwarttrainer Marco Kostmann als Nothelfer von Arminia Bielefeld zum FC Augsburg. Am Saisonende trennen sich die Wege nun wieder. Wer könnte sein Nachfolger werden?

Von Robert Götz

Als der FC Augsburg im Sommer kurzfristig einen neuen Torwarttrainer brauchte, sprang Marco Kostmann sofort ein. Erst kurz vor dem ersten Training ging die Verpflichtung über die Bühne. Eigentlich hatten sich die Augsburger für Matthäus Witt als Nachfolger von Kristian Barbuscak entschieden, dessen Vertrag nach drei Jahren ausgelaufen war. Doch der 35-jährige Witt vom FC St. Pauli sagte kurzfristig aus persönlichen Gründen ab. Der damalige Cheftrainer Enrico Maaßen und der damalige Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter mussten schnell Ersatz suchen und wurden bei Arminia Bielefeld und Kostmann fündig. Auf ein Jahr war der Vertrag damals ausgelegt. Und dabei bleibt es auch. Maaßen und Reuter sind längst weg, Kostmann folgt am Ende der Saison.

Der FC Augsburg und Marco Kostmann einigen sich darauf, den Vertrag nicht zu verlängern

Beide Seiten einigten sich darauf, den Vertrag nicht zu verlängern. „Wir wollen die Planungen für die kommende Saison frühzeitig vorantreiben, um für alle Beteiligten Planungssicherheit zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit Marco Kostmann war seit Saisonbeginn auf ein Jahr ausgelegt. Wir werden uns auf dieser Position entsprechend neu aufstellen“, erklärt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic und schickt auch noch ein Lob hinterher. „Wir bedanken uns schon jetzt bei Marco für seinen Einsatz und die sehr gute Arbeit mit unseren Torhütern und wünschen ihm erst mal einen erfolgreichen Abschluss beim FCA.“ Marco Kostmann verspricht bis zu seinem Abschied, weiterhin alles zu geben, „um den Torhütern in ihrer Entwicklung ein verlässlicher Begleiter zu sein“. Kostmann weiter: „Es war zu Beginn meiner Tätigkeit beim FCA vereinbart, dass die Zusammenarbeit für eine Saison geplant ist. In sehr offenen Gesprächen haben wir in den vergangenen Wochen zusammengesessen und gemeinsam entschieden, dass wir bei der angedachten Vorgehensweise bleiben und die Zusammenarbeit im Sommer endet.“

